CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
CHP'nin 'eksik oy' manipülasyonu! Hata YSK ve tutanaklarda değil CHP sistemindeymiş
14 Mayıs Genel Seçimleri sonrası yine aynı provokasyonlar devreye sokuldu. Bazı parti ve adayların oylarında tutanaklar ve YSK sistemi arasında çelişki olduğu öne sürüldü. Oysa söz konusu seçim tutanakları ile YSK tutanaklarının uyumlu olduğu mevcut hatanın CHP seçim sisteminden kaynaklandığı ortaya çıktı.
14 Mayıs Genel Seçimleri sonuçlandı. Milletvekili seçimlerinde AK Parti ve Cumhur İttifakı açık ara farkla Meclis'te çoğunluğu sağladı.
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ KIL PAYI İKİNCİ TURA KALDI!
Cumhurbaşkanlığı seçimi ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 50'ye çok yaklaşmasına karşın ikinci tura kaldı. Başkan Erdoğan ve 7'li koalisyon cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur seçimleri için 28 Mayıs'ta yarışacak.
YİNE AYNI MANİPÜLASYON!
Öte yandan Muhalefet başta CHP olmak üzere seçimlere gölge düşürmekten yine geri durmadı. Sosyal medya üzerinden yapılan 'oylar sisteme hatalı işlendi' iddiasıyla algı operasyonuna girişildi.
Oysa işin aslı bambaşka çıktı. Bazı partilen oylarının sisteme '0' ya da eksik yüklendiği ile ilgili provokatif paylaşımlardaki görsellerin YSK kaynaklı değil CHP kaynaklı olduğu belirlendi.
SORUN YSK VE TUTANAKLARDA DEĞİL CHP SİSTEMİNDEYMİŞ!
Söz konusu tutanaklar ve YSK verileri uyumlu iken bu verilerin CHP sistemine yanlış girildiği ortaya çıktı. YSK'nın değil de CHP seçim sisteminin hatalı olduğu gözler önüne serildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medya hesabından, 'Bazı partilerin oyu sisteme '0' veya eksik olarak yüklendi' iddiası kamuoyunu provoke etmeye yönelik manipülasyondur. İddiaya konu görseller YSK değil, CHP'nin sistemine aittir. Tutanak ve YSK verileri doğruyken, bu veriler CHP sistemine yanlış girilmiştir.' açıklamasında bulundu.
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