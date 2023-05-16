CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
CHP medyası seçim sonrası küçük ortaklara ateş püskürdü! 7'li koalisyon karışacak: Şişirilmiş balon bile değilmiş...
7'li koalisyonun, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turunda hezimete uğramasının ardından CHP medyası ilk iş olarak ittifakın küçük ortakları Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a ateş püskürdü. Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, bugünkü köşe yazısında, ilk turun galibinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan olduğuna dikkat çekerek, Davutoğlu ve Babacan'ın AK Parti'den oy alamadığını ifade etti. Tezkan, Babacan ve Davutoğlu'na yönelik "Şişirilmiş balonmuşlar. Kağıttan kaplanmışlar… Kendilerini iyi pazarlamışlar!..." dedi. Tezkan, Demokrat Parti'nin ise tam bir fiyasko olduğunu belirterek, "Şişirilmiş balon bile değildi!" yorumunda bulundu.
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Başkan Erdoğan, aldığı yüzde 49.5 oy oranıyla 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2.5 milyon oyla fark attı.
Seçimin ardından CHP medyası ise ilk iş olarak ittifakın küçük ortakları Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'ni hedef aldı.
'ŞİŞİRİLMİŞ BALONMUŞLAR'
Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, bugünkü köşe yazısında, ilk turun galibinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan olduğuna dikkat çekerek, Davutoğlu ve Babacan'ın AK Parti'den oy alamadığını ifade etti.
Tezkan, 'Demek ki Babacan'ın da, Davutoğlu'nun da tabanı yokmuş. AKP'den kimseyi peşlerinden sürükleyememişler. Şişirilmiş balonmuşlar. Kağıttan kaplanmışlar… Kendilerini iyi pazarlamışlar!...' dedi.
'DP İSE TAM FİYASKO, ŞİŞİRİLMİŞ BALON BİLE DEĞİLDİ'
Saadet Partisi'nin de oyunun çok düşük olduğunu ama simgesel öneminin olduğunu savunan Tezkan, 'DP ise tam fiyasko. Şişirilmiş balon bile değildi! Seçime tek başına girseydi 50 bin oy alamazdı üç milletvekilliği kaptı.' ifadelerini kullandı.
'ADAM KAZANDI'
Öte yandan Gazeteci Mehmet Y. Yılmaz ise, seçim sonuçlarının ardından T24'teki 'Adam kazandı' başlıklı köşe yazısıyla yazmaya ara verdiğini duyurdu. 'İçinde yaşadığım, bir parçası olduğumu sandığım toplumu doğru okuyamamışım' ifadelerini kullanan Yılmaz, 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda, aradaki 2,5 milyon oy farkını kapatıp, üzerine çıkabilmesi ve bu seçimi kazanabilmesi artık mümkün değil' değerlendirmesinde bulundu.
YAZILARIMA ARA VERECEĞİM
Mehmet Y. Yılmaz, yazısında şunları söyledi:
'Bugünden itibaren ne kadar süreceğini şu anda bilmediğim bir süre için şimdilik günlük yazılarıma ara veriyorum.'
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