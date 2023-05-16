CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
CHP'li Başkan Haluk Cömertoğlu Erdoğan'ın yüzde 69,3 oy aldığı Malatya'da seçmeni hedef aldı: Yazıklar olsun
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgelerinde seçim yarışını önde tamamlamasının ardından Malatya’nın CHP'li Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Depremi unutan Malatya'm yazıklar olsun." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği kentlerde seçim yarışını önde tamamladı. Erdoğan, kesin olmayan sonuçlara göre Kahramanmaraş'ta yüzde 71,8, Hatay'da yüzde 48, Adıyaman'da yüzde 66,2, Malatya'da yüzde 69,3, Gaziantep'te yüzde 59,7, Adana'da yüzde 50,8, Elazığ'da yüzde 67,1, Kilis'te yüzde 65,5, Osmaniye'de yüzde 62,3 ve Şanlıurfa'da yüzde 62,3 oy aldı.
Muhaliflerden depremzedelere skandal paylaşım
Erdoğan'ın seçimi 10 kentte önde tamamlamasının ardından muhalif yandaşlar deprem bölgesindeki vatandaşlara yönelik hakaret ve tehdit içeren paylaşımlarda bulundu.
CHP'li başkan: Yazıklar olsun
CHP'li Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu sosyal medya mesajından yaptığı paylaşımda Malatyalıları hedef aldı. Cömertoğlu yaptığı paylaşımda 'Depremi unutan Malatya'm yazıklar olsun.' şeklinde ifadede bulundu.
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