CHP'li Başkan Haluk Cömertoğlu Erdoğan'ın yüzde 69,3 oy aldığı Malatya'da seçmeni hedef aldı: Yazıklar olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği kentlerde seçim yarışını önde tamamladı. Erdoğan, kesin olmayan sonuçlara göre Kahramanmaraş'ta yüzde 71,8, Hatay'da yüzde 48, Adıyaman'da yüzde 66,2, Malatya'da yüzde 69,3, Gaziantep'te yüzde 59,7, Adana'da yüzde 50,8, Elazığ'da yüzde 67,1, Kilis'te yüzde 65,5, Osmaniye'de yüzde 62,3 ve Şanlıurfa'da yüzde 62,3 oy aldı.Erdoğan'ın seçimi 10 kentte önde tamamlamasının ardından muhalif yandaşlar deprem bölgesindeki vatandaşlara yönelik hakaret ve tehdit içeren paylaşımlarda bulundu.CHP'li Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu sosyal medya mesajından yaptığı paylaşımda Malatyalıları hedef aldı. Cömertoğlu yaptığı paylaşımda 'Depremi unutan Malatya'm yazıklar olsun.' şeklinde ifadede bulundu.