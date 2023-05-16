CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Bursa'da fabrika bahçesindeki vinç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Bursa'da, teknolojik ürünler üreten fabrikanın bahçesinde yapılan çalışma sırasında vinç devrildi. Vincin altında kalan Murat Bayraktar (42) hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.
Olay, saat 14.30 sıralarında, Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi'nde teknolojik ürünler üreten fabrikada meydana geldi. Fabrikanın bahçesindeki çalışmada vinç, denge kaybıyla yan yattı. Devrilen vincin altında kalan 3 kişi yaralandı.
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Fabrika çalışanlarının ihbarıyla adrese çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde vincin altında kalan Murat Bayraktar'ın öldüğü belirlendi. İki yaralı ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla kaldırıldıkları Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Patrocinado
Fabrika çalışanlarının ihbarıyla adrese çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde vincin altında kalan Murat Bayraktar'ın öldüğü belirlendi. İki yaralı ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla kaldırıldıkları Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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