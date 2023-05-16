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Beyaz Gazete
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CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%49,45

26.014.774 oy

MUHARREM İNCE

%0,41

217.783 oy

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%44,86

23.601.196 oy

SİNAN OĞAN

%5,27

2.772.174 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
AK PARTİ 18.830.292
%36,15
270
CHP 13.579.309
%26,07
169
MHP 5.327.385
%10,23
51
İYİ PARTİ 5.210.626
%10
44
YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
61
Y.REFAH 1.488.868
%2,86
5
ZAFER 1.169.133
%2,24
0
TİP 771.460
%1,48
0
BBP 505.638
%0,97
0
MEMLEKET 484.563
%0,93
0
AP 48.719
%0,09
0
BAĞIMSIZ 0
%0
0
CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
326
MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
213
ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
0
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
61
İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
0

Borsada hareketli dakikalar! 80 hisse yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,27 azalışla 4.489,00 puana geriledi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,21 puan değer kaybetti.

Ekleme: 16.05.2023 - 13:58 Güncelleme: 16.05.2023 - 13:59 / Editör: Ozge Selin
Borsada hareketli dakikalar! 80 hisse yükseldiBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,27 azalışla 4.489,00 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,21 puan değer kaybetti.

Dün 4.501,21 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 95,22 puan ve yüzde 2,12 değer kaybederek 4.405,99 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.405,99, en yüksek ise 4.511,45 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 3,16 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 1,91, hizmetler endeksi yüzde 1,34 ve teknoloji endeksi yüzde 2,33 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 80'i yükselirken, 19'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Yapı Kredi, BİM Birleşik Mağazalar, Türk Hava Yolları, Garanti BBVA ve Sabancı Holding oldu.

Dolar 19,7070 liradan satılıyor

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 5,40, bileşik getirisi yüzde 5,47 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0890, sterlin/dolar paritesi 1,2530 ve dolar/yen paritesi 135,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 19,7070 liradan, avro 21,4700 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 azalışla 2.009 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,6 azalışla 74,9 dolardan işlem görüyor.
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