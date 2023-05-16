Borsada hareketli dakikalar! 80 hisse yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,27 azalışla 4.489,00 puana geriledi.Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,21 puan değer kaybetti.Dün 4.501,21 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 95,22 puan ve yüzde 2,12 değer kaybederek 4.405,99 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.405,99, en yüksek ise 4.511,45 puanı gördü.Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 3,16 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 1,91, hizmetler endeksi yüzde 1,34 ve teknoloji endeksi yüzde 2,33 değer kazandı.Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 80'i yükselirken, 19'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Yapı Kredi, BİM Birleşik Mağazalar, Türk Hava Yolları, Garanti BBVA ve Sabancı Holding oldu.Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 5,40, bileşik getirisi yüzde 5,47 seviyelerinde bulunuyor.Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0890, sterlin/dolar paritesi 1,2530 ve dolar/yen paritesi 135,8 düzeyinde seyrediyor.İstanbul serbest piyasada dolar 19,7070 liradan, avro 21,4700 liradan satılıyor.Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 azalışla 2.009 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,6 azalışla 74,9 dolardan işlem görüyor.