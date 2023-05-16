CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Bolu'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı!
Bolu'nun Gerede ilçesinde, içinde yolcu bulunmayan otobüs, motor kısmından alev alıp, yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceme başlattı.
Bursa'ya bakım için götürülen Mustafa Ay idaresindeki 16 AET 585 plakalı yolcu otobüsü, sabah saatlerinde D-750 kara yolunun Gerede ilçesi Horhor rampası mevkisine geldiğinde motor kısmından alev aldı.
İçinde yolcu olmayan, otobüsteki yangını fark eden Ay, aracı durdurarak yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti. Yoldan geçen diğer sürücüler de Ay'a yardım etti.
Bu sırada bir kişi de metrelerce yükselen alevlere kova ile su attı. Ancak çabalar sonuçsuz kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çabasıyla yangın söndürüldü.
Otobüsün kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceme başlatıldı.
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