Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek saat 19.30'da başlayan Sürmanşet programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.İşte Osman Gökçek'in açıklamalarından önemli satırbaşları...“Başımız sağolsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Terör yine çirkin yüzünü göstermiştirve bu gösterdiği yüzü ile de yine bizler terörü lanetlemeye devam ediyoruz.Hatırlar mısınız, teröristbaşı Bese Hozat br açıklama yapmıştı. ‘Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimine kadar eylemsizlik kararı aldıklarını ve bu sürecin olacağı zamana kadar hiçbir şey yapmayacaklarını' söylemişlerdi. Ne tesadüftür ki seçimlerin hemen sonrasında bu şekilde yine şehitlerimizin olduğu bir durumla karşı karşıya geldik.”KILIÇDAROĞLU PKK'NIN DESTEĞİNİ UNUTTU ‘DOMUZ BAĞI' DEDİ!Kılıçdaroğlu'nun ‘Öyle bir noktada ki her şey, domuz bağcılar yüce Meclis'e gönderildi. Kadınları cansız birer eşya gibi sahiplendirmek isteyenlere bütün yolları açtılar.' şeklindeki söylemleri hakkında konuşan Gökçek, “CHP kadınlara bu kadar önem veriyorsa, CHP'nin geçtiğimiz sürecin içerisindeki taciz ve tecavüz ile alakalı konularla ilgili olarak öncelikle açıklama yapması lazım. Bu konularla alakalı neden CHP'den bir açıklama yok? CHP bir suskunluk içerisinde? Bunları sorduğumuz zaman hiçbir şey söylemiyor. AK Parti iktidarının olduğu dönemin içerisinde özellikle kadınlarımıza getirilen haklardan bahsedelim. Mesela başörtülü kardeşlerimiz okullara giremiyorlardı. Eğitim haklarından yoksunlardı. Zaten, Türkiye'de yaşayan kadınlarımızın birçoğu başörtülü ablalarımız ve kardeşlerimiz. Bu vatandaşlarımızın içerisindekilerin eğitim ve öğretim hakları elinden alınmıştı. Yani başörtülü kadınları, cahil bir toplum oluşturmak adına yapılmış bir hamleydi. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız ortadan kaldırmıştır.Anayasa'da madde olarak, ‘kadın ve erkek eşittir' ilkesi Sayın Cumhurbaşkanımızın döneminde gelmiştir. İş Kanunu'nda eşitlik ilkesinde, yine eşit ücret ilkesini Sayın Cumhurbaşkanımızın döneminde kadınlara getirilmiştir. Engelli annelere, beş yıl öncesinden emekli olabilme hakkı kadınlarımıza getirilmiştir.1935'de, Türkiye'de, kadınlarda milletvekili oranı 4.1'di. 27. dönem AK Parti hükümetinin döneminde 17.4'e, bugün de yüzde 20'lere çıktı. Zaten kadınalra değer veren, el üstünde tutan, onların bütün sıkıntı ve sorunlarıyla ilgilenen bir hükümetimiz var. Bu yüzden bu madde, öncelikli olarak CHP'ye sorulması gereken bir madde. Siz partinizdeki taciz ve tecavüz olaylarındaki mağdur olan kadınlara ne yaptınız? Bırakın dışarıyı bir kere bunun cevabını verin.” dedi.MANSUR YAVAŞ'TAN ‘İLK TURDA KAZANIYORUZ' YALANI!“Vatandaşımızla dalga geçmenin, aleni olarak yalan söylemenin bir siyasetçiye yakışmadığını düşünüyorum. Siyasetçiler ekran başlarına geçip toplumlara hitap ettikleri zaman, bu söylediklerinden ötürü bir sorumluluk sahipleri olmaları gerekiyor. İşin bir de kötü tarafını düşünelim. Şu söylenenlerden dolayı 10 tane vatandaş sokağa çıkıp, ‘bize bu şekilde bir davranış yapıyorlar' diye Anadolu Ajansı'na saldırsa veya sokakta herhangi bir anarşi çıkartmış olsa, bir olay çıkmış olsa, bu sorumluluğun altına nasıl girecekler? Tamam, siz yalan konuşabiliyorsunuz. Yalanı essah gibi söyleyebiliyorsunuz ama vatandaşımızı bu hale getirmekten yarın bir olay çıktığı zaman vatandaşımızın burnu kanasa bunun hesabını nasıl vereceksiniz? Seçim gecesi utanmadan çıkıyorsunuz, ‘öndeyiz' diyorsunuz. Hani, önde olduğunuz veriler nerede? Bunu anlamak mümkün değil.”CHP SUÇU ONURSAL ADIGÜZEL'E KESTİ!“Ekrem İmamoğlu, millet ile dalga geçti görevinde. Mansur Yavaş, millet ile dalga geçti görevinde. Siz, PKK'nın ve FETÖ'nün desteklediği Kemal Kılıçdaroğlu'na, 2Sayın Genel Başkanımız lütfen dönün.' Bu PKK ve FETÖ'ye karşı bir laf demiyorsunuz. Bütün suçlu Onursal Adıgüzel olmuş öyle mi?”CUMHURİYET GAZETESİ OKUYUCUSUNU KANDIRDI!Cumhuriyet gazetesinde atılan ‘Erdoğan kaybetti' manşeti hakkında konuşan Gökçek, “Bu manşeti atan kişinin sağlık problemi var galiba. Gerçekten mi? Nasıl kaybetti Cumhurbaşkanımız? İnsanlar size gülüyor biliyor musunuz? Böyle siyaset yapmayın.” dedi.BAŞAK DEMİRTAŞ, TERÖRİSTLERE ‘EVLATLARIM' DEDİ!Başak Demirtaş'ın, “Evlatlarımızın kemiklerini bir torbada kucağımıza verenleri tarihi bir dersle siyasetin çöplüğüne nasıl atacağınızı biliyorsunuz.' şeklindeki açıklaması hakkında konuşan Osman Gökçek, “Başak Demirtaş, senin evlatların, PKK terör örgütünün ölen teröristleri olabilir. Ama biz Mehmetçiğimize, o teröristlerin yaptığını hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız. Allah izin verirse Sayın Cumhurbaşkanımızın, tekrar Cumhurbaşkanı olduğu dönemde, senin ‘evlatlarım' diye hitap ettiklerin teröristlik yapmaya devam ettiği sürece daha çok kemiklerini alırsın, daha çok torbalarda sana gelir. Açık ve net...” şeklinde konuştu.