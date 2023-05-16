Batı medyası birer birer dönüyor! İngiliz gazeteciden çarpıcı sözler: Kılıçdaroğlu zaten zayıftı ve içi boştu!

Türkiye, tüm dünya tarafından yakından takip edilen seçim sürecini tamamladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bıraktı. Yüksek Seçim Kurulu 2. Tur kararını verirken milletvekilliği seçimleri ise Cumhur İttifakı ve Ak Parti'nin galibiyetiyle sonuçlandı.Tüm dünyanın anbean takip ettiği seçimlerde Batı medyası, aldıkları emirle Türk seçmeni yönlendirmek adına ilk günden itibaren kirli bir propaganda ağı başlattı. 7'li koalisyon ve Kemal Kılıçdaroğlu için eşi benzeri görülmemiş bir algı operasyonu yürüten Batı medyası, sandıkta işlerin tersine dönmesiyle ise ağız değiştirdi. Kılıçdaroğlu'nu iktidar yapmak için elinden geleni yapan Batılı kaynaklar, durumun tersine dönmesiyle söylemlerini tamamen değiştirdi.Haftalardır Kılıçdaroğlu güzellemeleriyle sayfalarını dolduran Batı medyası, sandıkta kaybeden Kılıçdaroğlu için 'kaybedeceği belliydi' yorumları yapmaya başladı. The Economist gibi 7'li koalisyon propagandasının bayrak taşıyıcılığını yapan kaynaklar geri adım atarken İngiliz gazeteciden çarpıcı bir açıklama geldi.İngiliz ekonomist Timothy Ash, Kılıçdaroğlu'yla aylar önce kapalı kapılar ardında gerçekleştirdiği görüşmeyi açıkladı. Twitter hesabından açıklamada bulunan Ash, 'Birkaç ay önce Londra'da Kılıçdaroğlu ve bazı yatırımcılarla bir araya geldim. Görüşmede Kılıçdaroğlu'nun verdiği yanıtların oldukça zayıf ve içi boş olduğunu gördüm. İşte ta o zaman dedim ki 'Bu adam Recep Tayyip Erdoğan'ın dengi değil.' İfadelerini kullandı.Ash sözlerine, 'Muhalefet Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu zayıflıklarını en başından beri biliyordu. Hatta Akşener gemiyi terk etmeye bile çalıştı. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun en iyi seçeneği seçmeni piyasaları 2. Turdan önce tasfiye etmesi ve Erdoğana'a oy veren seçmenleri ekonomik risklerle pişman etmesi' şeklinde devam etti.Ash, seçim öncesi Kılıçdaroğlu'yla ilgili umutlarını dile getirmişti.Sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda Kılıçdaroğlu'nun seçime kazanması halinde Türkiye'nin yönünü Batı'ya döneceğini yazmıştı.Timothy Ash, 'Kılıçdaroğlu Mayıs'ta seçimi kazanırsa Türkiye yeniden kollarını batıya açacak. Kemal Bey'in ilk ziyareti kesinlikle Washington DC ya da Brüksel'e olacak. Büyük miktarda Batı finansmanı, yaklaşan Türk patlamasıyla geri dönecek.' ifadelerine yer verdi.