CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Batı medyası birer birer dönüyor! İngiliz gazeteciden çarpıcı sözler: Kılıçdaroğlu zaten zayıftı ve içi boştu!
Türkiye merakla beklenen seçimleri gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı seçimini Başkan Recep Tayyip Erdoğan önde bitirirken Yüksek Seçim Kurulu 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verildiğini bildirdi. Milletvekilliği seçimleri ise açık ara farkla Cumhur İttifakı'nın galibiyetiyle sonuçlandı. 14 Mayıs tarihinin belli olmasından bu yana açık açık Kemal Kılıçdaroğlu propagandası yapan Batı medyası ise, Kılıçdaroğlu'nun hezimetinin ardından çark etti. Son olarak İngiliz ekonomist Timothy Ash, seçimler öncesinde Kılıçdaroğlu ile İngiltere'de yaptığı özel görüşmeyi açıkladı.
Türkiye, tüm dünya tarafından yakından takip edilen seçim sürecini tamamladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bıraktı. Yüksek Seçim Kurulu 2. Tur kararını verirken milletvekilliği seçimleri ise Cumhur İttifakı ve Ak Parti'nin galibiyetiyle sonuçlandı.
BİRER BİRER GERİ ADIM ATIYORLAR
Tüm dünyanın anbean takip ettiği seçimlerde Batı medyası, aldıkları emirle Türk seçmeni yönlendirmek adına ilk günden itibaren kirli bir propaganda ağı başlattı. 7'li koalisyon ve Kemal Kılıçdaroğlu için eşi benzeri görülmemiş bir algı operasyonu yürüten Batı medyası, sandıkta işlerin tersine dönmesiyle ise ağız değiştirdi. Kılıçdaroğlu'nu iktidar yapmak için elinden geleni yapan Batılı kaynaklar, durumun tersine dönmesiyle söylemlerini tamamen değiştirdi.
Haftalardır Kılıçdaroğlu güzellemeleriyle sayfalarını dolduran Batı medyası, sandıkta kaybeden Kılıçdaroğlu için 'kaybedeceği belliydi' yorumları yapmaya başladı. The Economist gibi 7'li koalisyon propagandasının bayrak taşıyıcılığını yapan kaynaklar geri adım atarken İngiliz gazeteciden çarpıcı bir açıklama geldi.
'ZAYIF VE İÇİ BOŞTU'
İngiliz ekonomist Timothy Ash, Kılıçdaroğlu'yla aylar önce kapalı kapılar ardında gerçekleştirdiği görüşmeyi açıkladı. Twitter hesabından açıklamada bulunan Ash, 'Birkaç ay önce Londra'da Kılıçdaroğlu ve bazı yatırımcılarla bir araya geldim. Görüşmede Kılıçdaroğlu'nun verdiği yanıtların oldukça zayıf ve içi boş olduğunu gördüm. İşte ta o zaman dedim ki 'Bu adam Recep Tayyip Erdoğan'ın dengi değil.' İfadelerini kullandı.
'KILIÇDAROĞLU EKONOMİ PİYASASINA OYNAYACAK'
Ash sözlerine, 'Muhalefet Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu zayıflıklarını en başından beri biliyordu. Hatta Akşener gemiyi terk etmeye bile çalıştı. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun en iyi seçeneği seçmeni piyasaları 2. Turdan önce tasfiye etmesi ve Erdoğana'a oy veren seçmenleri ekonomik risklerle pişman etmesi' şeklinde devam etti.
KILIÇDAROĞLU'NU ÖVMÜŞTÜ
Ash, seçim öncesi Kılıçdaroğlu'yla ilgili umutlarını dile getirmişti.Sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda Kılıçdaroğlu'nun seçime kazanması halinde Türkiye'nin yönünü Batı'ya döneceğini yazmıştı.
'TÜRKİYE YENİDEN KOLLARINI BATI'YA AÇACAK'
Timothy Ash, 'Kılıçdaroğlu Mayıs'ta seçimi kazanırsa Türkiye yeniden kollarını batıya açacak. Kemal Bey'in ilk ziyareti kesinlikle Washington DC ya da Brüksel'e olacak. Büyük miktarda Batı finansmanı, yaklaşan Türk patlamasıyla geri dönecek.' ifadelerine yer verdi.
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