CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Başkan Erdoğan'dan şehitlerimizin için taziye mesajı...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde bölücü terör örgütü PKK’ya karşı yürütülen operasyonda şehit düşen 3 asker için taziye mesajı yayımladı.
Başkan Erdoğan, şehit askerlerimizin için yayınladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit düşen 3 kahraman Jandarmamıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kahramanlarımızın ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Bölücü terör örgütü PKK ve uzantılarına karşı mücadelemizi sınırlarımız içinde ve dışında kararlılıkla sürdürecek, son terörist de bertaraf edilene kadar durmayacağız."
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