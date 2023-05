Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı: Asla rehavete kapılmayacağız

14 Mayıs seçimlerini açık ara önde tamamlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ikinci tur seçimleri için start verdi. Seçimlerde yüzde 50+1 oy şartının sağlanamaması nedeniyle 28 Şubat'ta gerçekleşecek olan ikinci tur seçimleri için yol haritasını belirleyen Başkan Erdoğan, katıldığı canlı yayın programında gümdeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:Yeni dönemde milletvekili seçilen isimleri şimdiden tebrik ediyorum. En yakın rakibimize 2 buçuk milyon oy farkı atarak, yüzde 49,5 oy oranına ulaştık. Milletimiz şahsımıza teveccüh gösterdi. Önümüzdeki 12 günü iyi değerlendireceğiz. Asla rehavete kapılmayacağız. Miting düşünmüyorum ama deprem bölgesinde halkla bütünleşme noktasında toplantılar yapabiliriz. Deprem bölgesinde halkımızla kucaklaşma suratiyle onları moralize etmenin gayreti içinde olacağız.'MUHALEFETİN BUNU ANLAMIŞ OLMASI LAZIM'Defne Devlet Hastanesi bitme noktasına geldi. Bütün elektronik aksam oraya yerleştirildi. Belki orayı da açma imkanımız olabilir. 28 Mayıs'tan sonra milletten yetki aldıktan sonra tüm vaatleri tek tek hayata geçireceğiz. Seçimlerin sandıkta kazanılacağı görülmüş oldu. Muhalefetin rakiplerini baskıyla sindirerek terör örgütünün uzantılarıyla işbirliği yaparak seçim kazanamayacağını anlamış olması lazım.'KENDİLERİNE OY VERMEYEN VATANDAŞLARIMIZA HAKARET EDİYORLAR'Onların bu ülke için bu millet için yapacakları hiç bir şey yok. Onlarda sadece kan, kin, ölüm var. Hala hatayı kendilerinde değil millette arıyorlar. Depremzedelerimiz başta olmak üzere kendilerine oy vermeyen vatandaşlarımıza hakaret ediyorlar. Devletin kurumlarını yıpatmaya çalışıyorlar. Deprem bölgesinde 50 bin vefatımız var. Çok sayıda yaralımız var. Hangi partiye oy verirlerse versin onların ihtiyaçlarını gidereceksin.'YÜRÜTME VE YASAMANIN UYUM İÇİNDE ÇALIŞMASI ÜLKEYE HİZMET EDER'İstanbul Belediye Başkanlığı CHP'de ama Meclis çoğunluğu bizde. Sağlıklı bir yönetim isterseniz gerek yürütme, gerek yasama bu uyumlu olursa orada netice çok daha farklı olacaktır. Parlamentoda sağlıklı bir yapı olmazsa burada bir sıkıntı çıkacağı gerçektir. Yürütme ve yasamanın uyum içinde çalışması ülkeye hizmet eder. İstikrarlı bir yönetim varsa orada huzur da olur refah da olur. Koalisyon dönemlerinde ne çileler çektik. Cumhur İttifakı'nın parlamentodaki güçlü duruşu bizi de güçlü kırıyor.İKİNCİ TUR ÇAĞRISI: OYUNUZU KULLANIN ONDAN SONRA SEYAHATLERİNİZİ YAPIN28 Mayıs çok çok daha farklı olacaktır. Birinci turdaki yol haritasını aynen uygulayacağız diyemem. Özellikle İstanbul ve Ankara'da teşkilatımızın yoğunlukla yapacağı ziyaretlerle bu süreci farklı bir şekilde işleyeceğiz. İkinci turda da milletimizin sandıklara koşacağına inanıyorum. Mayıs ayı sebebiyle Karadeniz'de çaya gidenler olabilir. Ben diyorum ki bunu erteleyin. Oyunuzu kullanın ondan sonra seyahatlerinizi yapın. Mevcut kabinemiz şu dönemde büyük bir sınav verdi. Yeni kabine için çalışmalarımız var. Mevcut eksikliklerimizi de gidermek suratiyle Türkiye Yüzyılına doğru yola devam etmeyi düşünüyoruz. Partimde maalesef az da bir düşüş var. Bunun üzerinde teşkilat başkanlığımız çalışıyor.'ÖNDE OLDUĞUMUZU BAL GİBİ BİLİYORLARDI'Öncelikle bütün bunlar klasik CHP ve Bay Bay Kemal davranışı. Milleti aldatma çabalarına seçim gecesi bile ne yazık ki ara vermediler. Bunların yalanı huy edinmiş bir yapı olarak değerlendiriyorum. Bizim önde olduğumuzu bal gibi bildikleri halde sayın Kılıçdaroğlu ve şürekası 'öndeyiz' açıklaması yaptılar. Gerçek neticeler ortaya konduğu anda ile yüzleri kızarmıyor. Bunlar kendi çapsızlıklarına, beceriksizliklere kılıf bulma çabaları. Milletimiz bunlara gereken cevabı 28 Mayıs'ta inşallah yine verecektir, buna inanıyorum. Biz kazanınca bu ülkede kimse kaybetmeyecek.'KILIÇDAROĞLU ŞİMDİDEN PARTİ İÇİNDEKİ MUHALİFLERE GÖZ DAĞI VERİYOR'Kaybetmenin sorumluluğu hiçbir zaman üstüne almaz. Hıncını masadan alıyor. Her seçimden sonra CHP'de karşılık çıkması gelenektir. Kılıçdaroğlu şimdiden parti içindeki muhaliflere göz dağı veriyor. Kılıçdaroğlu'na kendi partisi de gereken cevabı verecektir. Orada her şey olabilir. Belki kendisi de hiçbir şey beklemeden kararını vermiş olabilr.'SAHTE ANKET PAZARI KURULDU'Bütün bu anketler iflas etti. Sahte anket pazarı kuruldu. Esas anketi 14 Mayıs'ta milletim yaptı. Esas anketi bu kez 28 Mayıs'ta milletim bir kez daha yapacaktır. 11 ildeki deprem bu anket vs, işleri alt üst etmiştir. Bu anketçiler de o pazardan nasibini almak için bu yola gittiler. Ben bunlara değil meydanlara inanıyorum. CHP anketlerin partisi oldu.'BÜYÜK TÜRKİYE ZAFERİ İÇİN HERKES SANDIĞA'Büyük Türkiye Yüzyılı bizim en büyük müjdemiz. Seçim beyannamemizi halkımızla paylaşıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın katkı ve desteğini bekliyorum. Torunumun yanağını okşuyorum. Malum gazete çocuğun yanağına vurdu diye haber yaptı. Yanağını okşuyorum, çocuğun yanağını tokatladı diyorlar. Bu yalan bu düzeyde. Tüm seçmenlerin sandıklara 1. turda olduğu gibi gitmesi en büyük tavsiyemdir. Büyük Türkiye zaferi için herkes sandığa.