CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Bakan Varank'tan manipülasyon yapan CHP'lilere: Özür dileyin
CHP'nin yalanlar üzerine kurduğu algı yönetimini beceremeyen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, seçim hakkında söyledikleriyle rezil oldu.
Halk, 14 Mayıs günü seçimini yaptı.
Sandığa katılımın yüksek olduğu günün sonunda partilerde oy sayımı hareketli geçti. Özellikle Millet İttifakı'nın Anadolu Ajansı hakkında söyledikleri gündemden düşmedi.
CHP'nin ajansı ANKA, sonuçlar açıklanmaya başladıktan sonra çökünce, başta Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olmak üzere birçok kişi, ıslak imzalı oy bahanesiyle manipülasyon yaptı.
Kılıçdaroğlu önde dediler
Belli aralıklarla ekranların karşısına çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, açıklanan rakamların yalan olduğunu söyleyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun açık ara önde olduğunu duyurdu. Gecenin sonunda aynı oranlara gelen rakamlarda Kılıçdaroğlu hiç öne geçemezken, 5 puan fark yedi.
AK Parti'yi algı yapmakla suçlayan Ekrem İmamoğlu'nun söylediği sözlerin tamamı yalan çıktı.
Islak imza algısı yaptılar
Sayılmayan 10 milyon oy olduğunu söyleyen İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını bile açıkladı.
Resmi rakamlar açıklanmasına rağmen canlı yayında yalan ifadeler kullanan ikili, 15 Mayıs'ta sessizliğe büründü.
'Özür dileyecek misiniz?'
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da sosyal medya hesabından yalan söyleyen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın görüntülerini paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
Yalanlarla, manipülasyonlarla bütün gece milletimizi aldatmaya çalıştılar... Peki şimdi özür dileme erdemini gösterebilecekler mi? Bu paylaşımı alıntılayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise şunları söyledi:
Her seçimde ısrarla Anadolu Ajansı'nı suçlayarak neticeye ulaşacaklarını zannediyorlar... Seçim, Anadolu Ajansı ile kavga ederek değil, vatandaşlarımızı ikna edip gönüllerine girerek kazanılır!
Özür dileyecek misiniz?
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