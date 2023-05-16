CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Bakan Özer: Millet iradesini tecelli ettirdi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, seçim sonuçlarına ilişkin, "Özellikle uluslararası kuruluşlar sürece çok fazla müdahil olmaya çalıştılar. Ama millet iradesini tecelli ettirdi ve bu süreçte Cumhur İttifakı hem Meclis'te hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığına çok yüksek bir teveccüh gösterdi" dedi.
Bakan Özer, Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve ODTÜ Teknokent iş birliğinde hayata geçirilen Eğitim Teknolojileri Kuluçka ve İnovasyon Merkezi'nin (ETKİM) açılış programına katıldı.
Programa Bakan Özer'in yanı sıra ODTÜ Rektörü Mustafa Verşan Kök, MEB Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, MEB eski Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, akademisyenler ve davetliler katıldı. Burada konuşan Bakan Özer, ETKİM'in kuruluşunda emeği geçenlere teşekkür ederek, 'Bu ülke gerçekten tüm zorluklara rağmen, tüm problemlere rağmen her zaman kendisini yenileyerek, güçlendirerek, emin adımlarla kendi istikametinde yoluna devam ediyor. Eğitimde tüm paydaşlarımızın müktesebatını kullanarak eğitim sistemimizi çok daha güçlü hale getirmek için birlikte çalışacağız' dedi.
'SÜREÇ 15 GÜNDE BAŞARILI ŞEKİLDE NETİCELENECEK'
Program sonrası basın mensuplarının seçime ilişkin sorularını yanıtlayan Özer, seçimlerin demokrasinin şöleni olduğunu belirterek, 'Burada önemli olan milletin iradesine hiçbir dayatma olmadan süreçlerin, suhuletli bir şekilde neticelenmesi. Tabii zorlu bir süreç geçti. Özellikle uluslararası kuruluşlar sürece çok fazla müdahil olmaya çalıştılar. Ama millet iradesini tecelli ettirdi ve bu süreçte Cumhur İttifakı hem Meclis'te hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığına çok yüksek bir teveccüh gösterdi. Ama alınan oy yeterli olmadı. İkinci tura kaldı. İnşallah 15 gün içerisinde bu süreç başarılı bir şekilde neticelenecektir. Ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum' dedi.
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