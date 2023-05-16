CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Bakan Nebati’den Kılıçdaroğlu’na: Siyasetten emekli olacak
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabı üzerinden 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na seslendi. Nebati, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sizi siyasetten emekli etmesine sadece 13 gün kaldı” ifadelerini kullandı.
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre Kemal Kılıçdaroğlu rakibi Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 4,5 puan gerisinde kaldı. Oy sayısı itibarıyla da Başkan Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na attığı fark yaklaşık 2,5 milyona tekabül ediyor.
Bu anlamda girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu bir kez daha ve etrafında topladığı yerli yabancı ortaklarıyla birlikte ağır biçimde bir mağlubiyet aldı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kılıçdaroğlu'na seslendi.
'MİLLET TÜM HESAPLARINIZI BOŞA ÇIKARDI'
Milletin 7'li koalisyonun tüm hesaplarını boşa çıkardığının altını çizen Nebati şunları ifade etti:
Daha düne kadar 'Ben Hesap Uzmanı'yım. Hesap nedir, kitap nedir iyi bilirim' diyordunuz. Anlaşılan milletimiz tüm hesaplarınızı boşa çıkarınca, şimdi de masaları yumruklamaya başlamışsınız.
'13 GÜN KALDI, SİYASETTEN EMEKLİ OLACAK'
Hiç boşuna kendinizi yormayın. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sizi siyasetten emekli etmesine sadece 13 gün kaldı.
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