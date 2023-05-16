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%49,45

26.014.774 oy

MUHARREM İNCE

%0,41

217.783 oy

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%44,86

23.601.196 oy

SİNAN OĞAN

%5,27

2.772.174 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
AK PARTİ 18.830.292
%36,15
270
CHP 13.579.309
%26,07
169
MHP 5.327.385
%10,23
51
İYİ PARTİ 5.210.626
%10
44
YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
61
Y.REFAH 1.488.868
%2,86
5
ZAFER 1.169.133
%2,24
0
TİP 771.460
%1,48
0
BBP 505.638
%0,97
0
MEMLEKET 484.563
%0,93
0
AP 48.719
%0,09
0
BAĞIMSIZ 0
%0
0
CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
326
MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
213
ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
0
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
61
İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
0

AK Parti'nin seçim şarkısı rahatsız etti: İçerisinde üç çocuğun bulunduğu araca saldırdılar

Eyüpsultan'da gece saatlerinde eşi, 18 aylık kızı ve 2 yeğeni ile ilerleyen Mehmet Asan'ın aracı, iddiaya göre seçim müziği çaldığı gerekçesiyle saldırıya uğradı. Asan'ın aracı saldırı sonucu hasar görürken, olaya karışan 3 kişi sokaktan uzaklaştı. Eşi ve çocukların korku yaşadığı o anları görüntüleyen Asan, saldırganlardan şikayetçi oldu.

AK Parti'nin seçim şarkısı rahatsız etti: İçerisinde üç çocuğun bulunduğu araca saldırdılar
Ekleme: 16.05.2023 - 10:28 Güncelleme: 16.05.2023 - 10:32 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'nin seçim şarkısı rahatsız etti: İçerisinde üç çocuğun bulunduğu araca saldırdılar
Olay, dün saat 01.20 sıralarında Eyüpsultan Karadolap Mahallesi'nde meydana geldi.

Eşi, 18 aylık kızı ve 2 yeğeni ile ağabeyi Mehmet Asan'ın evinden çıkıp kendi evine gitmek isteyen Murat Asan(24), evine yaklaşık bir kilometre uzaklıkta saldırıya uğradı. İddiaya göre, araçta çalınan Uğur Işılak'ın AK Parti için hazırladığı seçim şarkısından rahatsız olan bir kişi araca tekme attı. Asan, yoluna devam etti ancak evinin önüne gelince bu kez kendisini takip eden siyah otomobilden inen kişi tarafından saldırıya uğradı.

AK Parti'nin seçim şarkısı rahatsız etti: İçerisinde üç çocuğun bulunduğu araca saldırdılar

Asan, o esnada polisi ararken saldırganların sayısı 3'e yükseldi. Asan'ın aracının ön camına alkol şişeleri ile defalarca vuruldu. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrılırken, saldırgan grup olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Asan eşi ve çocukları ile birlikte darp raporu alarak şikayetçi oldu.

AK Parti'nin seçim şarkısı rahatsız etti: İçerisinde üç çocuğun bulunduğu araca saldırdılar

Yaşananları anlatan Asan, 'Saat 01.20 civarlarında ağabeyimden çıkıp kendi evime gitmek istedim. Araçta Uğur Işılak'ın şarkısı açıktı. Mahalleye girmeden müziği kapattım. Araçta çocuk varken ne kadar müziği açabilirim, ne kadar rahatsız edebilirim. Araçta 18 aylık kızım, 5 aylık hamile eşim, 2 tane de 9 ve 13 yaşında yeğenim vardı. Evime 1 kilometre kala 45 yaşlarında kır saçlı bir adam, aracın sol arka çamurluk kısmına tekme attı. Eşim hamile olduğu için arabada çocuk olduğu için durmadım. İlerlemek isterken, 30 saniye geçmeden aracımın ön camına darbe aldım. Cam parçaları kızımın ayak topuğunu kesti. Orada yine durmadım. Evimin önüne gelince arkama siyah bir araç geldi. Ben yardım etmek için geldiğini sandım. Adam bağırıp çağırmaya başladı. Kendisine sarhoş olduğunu söyledim. Bana, 'Sen nasıl mahallede bu şarkıyı dinlersin, sen bu mahallenin nasıl olduğunu bilmiyor musun?' diyerek ağıza alınmayacak küfürler etti. Eşim korkup ağlamaya başladı. O sırada ben polisi aramak isterken kendisi arkadaşlarını çağırdı. 3 kişi daha geldi, boğazıma yapıştı. Site sakinleri araya girmek istedi. Beni içeri aldılar ama tekrar saldırmak istediler. Mahalle sakinleri de bana şikayetçi olmamam gerektiğini söyledi. Başıma bela olacaklarını belirttiler. İçeri geçtiğimiz sırada 3 el havaya ateş açtılar. Bana bira şişesi fırlattılar. Videoda da elinde bira şişesi olduğu gözüküyor' dedi.

Polisin kaçan 3 şüpheliyi aradığı öğrenildi.

AK Parti'nin seçim şarkısı rahatsız etti: İçerisinde üç çocuğun bulunduğu araca saldırdılar
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