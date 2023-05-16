  • USD: 19,56 - 19,60
  • EURO: 21,34 - 21,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%49,45

26.014.774 oy

MUHARREM İNCE

%0,41

217.783 oy

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%44,86

23.601.196 oy

SİNAN OĞAN

%5,27

2.772.174 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
AK PARTİ 18.830.292
%36,15
270
CHP 13.579.309
%26,07
169
MHP 5.327.385
%10,23
51
İYİ PARTİ 5.210.626
%10
44
YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
61
Y.REFAH 1.488.868
%2,86
5
ZAFER 1.169.133
%2,24
0
TİP 771.460
%1,48
0
BBP 505.638
%0,97
0
MEMLEKET 484.563
%0,93
0
AP 48.719
%0,09
0
BAĞIMSIZ 0
%0
0
CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
326
MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
213
ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
0
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
61
İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
0

14 Mayıs'ta umutlarını Kılıçdaroğlu'na bağlamışlardı! FETÖ'cüler seçim sonrası yurt dışına kaçarken yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri sınır noktasında kaçak geçişlere göz açtırmamaya devam ediyor. 14 Mayıs seçimleri için umudunu 7'li koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlayan FETÖ'cüler istedikleri sonucu alamayınca yurt dışına kaçmaya çalıştı. MSB'den yapılan açıklamaya göre 3 FETÖ'cü Yunanistan'a kaçak yollardan geçmeye çalışırken yakalandı.

14 Mayıs'ta umutlarını Kılıçdaroğlu'na bağlamışlardı! FETÖ'cüler seçim sonrası yurt dışına kaçarken yakalandı
Ekleme: 16.05.2023 - 21:32 Güncelleme: 16.05.2023 - 21:45 / Editör: Ozge Selin
14 Mayıs'ta umutlarını Kılıçdaroğlu'na bağlamışlardı! FETÖ'cüler seçim sonrası yurt dışına kaçarken yakalandı
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerini gerçekleştirdi. Demokrasi tarihinin en yoğun katılımlı seçimlerinden biri olarak kayıtlara geçen seçimlerde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı yarışı önde tamamladı. FETÖ'cülerin, PKK elebaşlarının ve küresel güçlerin desteklediği 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise hezimete uğradı. Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılara yönelik vaatleri hafızalardaki yerini korurken seçimden istediği sonucu elde edemeyen FETÖ'cüler çareyı yurt dışına kaçmakta buldu.

14 Mayıs'ta umutlarını Kılıçdaroğlu'na bağlamışlardı! FETÖ'cüler seçim sonrası yurt dışına kaçarken yakalandı

KILIÇDAROĞLU'NUN KHK'LILARA ÖZGÜRLÜK VAADİ

15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe girişimi sonrası FETÖ'cülerin devlet kurumlarındaki tasfiyesi hızlanmış ve o dönemde çıkarılan Kanun Hükmündeki Kararnameler (KHK) ile örgütle iltisaklı olan kişilerin kamudan temizlenmesi sağlanmıştı. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise 14 Mayıs seçimleri öncesine sık sık KHK'lılara 'göreve iade' vaadinde bulunuyordu. Kılıçdaroğlu bir açıklamasında 'KHK'lıların tamamı görevlerine iade edilecek. Bir arkadaşımız sadece bu işlerle ilgilenecek' ifadelerini kullanmıştı.

14 Mayıs'ta umutlarını Kılıçdaroğlu'na bağlamışlardı! FETÖ'cüler seçim sonrası yurt dışına kaçarken yakalandı

FETÖ'CÜLER YURT DIŞINA KAÇARKEN YAKALANDI

14 Mayıs seçimlerinde oy oranında yüzde 50+1 şartı sağlanamadığı için seçimler ikinci tura kalırken umutlarını Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlayan FETÖ'cülerin hayalleri de yerle bir oldu. Çareyi yurt dışına kaçmakta bulunan 3 FETÖ'cü sınır noktasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açılkamaya göre; yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 12 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ'cü olduğu tespit edildi.

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
CHP'lilerin tepkisi sonrası geri adım: Ahmet Davutoğlu milletvekili paylaşımını sildi!
İmamoğlu ve Yavaş ile görüşeceği söylenen Sinan Oğan iddiaları yalanladı: Ben bir belediyeye aday değilim
Seçim öncesi 'Baraj altındayız' diyen İYİ Partili Aytun Çıray: Haklı çıkmanın derin üzüntüsü içindeyim
İYİ Parti’den vekil seçilen Beker’den ikinci tur tahmini! Seçmen HDP-Kandil ilişkili ittifaka yönelmez
Muharrem İnce'yi linç ettiren CHP yandaşları hedef değiştirdi: Sinan Oğan'dan Fatih Portakal'a 'irite etme' tepkisi
14 Mayıs akşamı CHP için manipülatörlüğe soyunmuştu: Fatih Altaylı Habertürk'ten ayrıldığını duyurdu!
14 Mayıs seçimleri sonrası dikkat çeken vurgu! AK Partili Hamza Dağ Paylaştı: Doğru adamla yola devam
Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı: Asla rehavete kapılmayacağız
CHP'nin 'eksik oy' manipülasyonu! Hata YSK ve tutanaklarda değil CHP sistemindeymiş
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
14 Mayıs'ta umutlarını Kılıçdaroğlu'na bağlamışlardı! FETÖ'cüler seçim sonrası yurt dışına kaçarken yakalandı
CHP Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan'ın görevden alındığı iddia edildi.
Saadetli ismin “1 koyduk 10 aldık coşkusu” Sosyal medya yıkıldı!
Seçim günü gönderilen yazı kriz yarattı! CHP'den milletvekillerine skandal yasak
Kemal Kılıçdaroğlu'nun taziye mesajı tepki çekti! 'Hangisi doğru? Selo'ya özgürlük mü şehitlere başsağlığı mı?'
Yılmaz Özdil’den CHP’ye zehir zemberek sözler: Belki bu defa anlaşılır umuduyla yazıyorum
ANKA verileri paylaşarak CHP'yi yalanladı: Kılıçdaroğlu'nun 'Öndeyiz' dediği dakikalarda Erdoğan fark atmış
CHP'li Başkan Haluk Cömertoğlu Erdoğan'ın yüzde 69,3 oy aldığı Malatya'da seçmeni hedef aldı: Yazıklar olsun
Başkan Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
Fatih Portakal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı: 'Kaybedecek nesi kaldı ki'
Seçimde ikinci tur takvimi belli oldu! İşte yeni oy pusulası

Seçimde ikinci tur takvimi belli oldu! İşte yeni oy pusulası

Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Mesajlarınızı herkes okuyamayacak! WhatsApp'ta sohbet kilitleme devri başladı

Mesajlarınızı herkes okuyamayacak! WhatsApp'ta sohbet kilitleme devri başladı

Çanakkale'de 108 yıl sonra kayıp şehitlik bulundu

Çanakkale'de 108 yıl sonra kayıp şehitlik bulundu

Üç büyükşehirde sayım tamamlandı

Üç büyükşehirde sayım tamamlandı

Hangi ünlüler milletvekili olamadı?

Hangi ünlüler milletvekili olamadı?