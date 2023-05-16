CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
14 Mayıs'ta umutlarını Kılıçdaroğlu'na bağlamışlardı! FETÖ'cüler seçim sonrası yurt dışına kaçarken yakalandı
Türk Silahlı Kuvvetleri sınır noktasında kaçak geçişlere göz açtırmamaya devam ediyor. 14 Mayıs seçimleri için umudunu 7'li koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlayan FETÖ'cüler istedikleri sonucu alamayınca yurt dışına kaçmaya çalıştı. MSB'den yapılan açıklamaya göre 3 FETÖ'cü Yunanistan'a kaçak yollardan geçmeye çalışırken yakalandı.
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerini gerçekleştirdi. Demokrasi tarihinin en yoğun katılımlı seçimlerinden biri olarak kayıtlara geçen seçimlerde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı yarışı önde tamamladı. FETÖ'cülerin, PKK elebaşlarının ve küresel güçlerin desteklediği 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise hezimete uğradı. Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılara yönelik vaatleri hafızalardaki yerini korurken seçimden istediği sonucu elde edemeyen FETÖ'cüler çareyı yurt dışına kaçmakta buldu.
KILIÇDAROĞLU'NUN KHK'LILARA ÖZGÜRLÜK VAADİ
15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe girişimi sonrası FETÖ'cülerin devlet kurumlarındaki tasfiyesi hızlanmış ve o dönemde çıkarılan Kanun Hükmündeki Kararnameler (KHK) ile örgütle iltisaklı olan kişilerin kamudan temizlenmesi sağlanmıştı. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise 14 Mayıs seçimleri öncesine sık sık KHK'lılara 'göreve iade' vaadinde bulunuyordu. Kılıçdaroğlu bir açıklamasında 'KHK'lıların tamamı görevlerine iade edilecek. Bir arkadaşımız sadece bu işlerle ilgilenecek' ifadelerini kullanmıştı.
FETÖ'CÜLER YURT DIŞINA KAÇARKEN YAKALANDI
14 Mayıs seçimlerinde oy oranında yüzde 50+1 şartı sağlanamadığı için seçimler ikinci tura kalırken umutlarını Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlayan FETÖ'cülerin hayalleri de yerle bir oldu. Çareyi yurt dışına kaçmakta bulunan 3 FETÖ'cü sınır noktasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açılkamaya göre; yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 12 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ'cü olduğu tespit edildi.
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