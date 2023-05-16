14 Mayıs'ta umutlarını Kılıçdaroğlu'na bağlamışlardı! FETÖ'cüler seçim sonrası yurt dışına kaçarken yakalandı

Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerini gerçekleştirdi. Demokrasi tarihinin en yoğun katılımlı seçimlerinden biri olarak kayıtlara geçen seçimlerde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı yarışı önde tamamladı. FETÖ'cülerin, PKK elebaşlarının ve küresel güçlerin desteklediği 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise hezimete uğradı. Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılara yönelik vaatleri hafızalardaki yerini korurken seçimden istediği sonucu elde edemeyen FETÖ'cüler çareyı yurt dışına kaçmakta buldu.KILIÇDAROĞLU'NUN KHK'LILARA ÖZGÜRLÜK VAADİ15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe girişimi sonrası FETÖ'cülerin devlet kurumlarındaki tasfiyesi hızlanmış ve o dönemde çıkarılan Kanun Hükmündeki Kararnameler (KHK) ile örgütle iltisaklı olan kişilerin kamudan temizlenmesi sağlanmıştı. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise 14 Mayıs seçimleri öncesine sık sık KHK'lılara 'göreve iade' vaadinde bulunuyordu. Kılıçdaroğlu bir açıklamasında 'KHK'lıların tamamı görevlerine iade edilecek. Bir arkadaşımız sadece bu işlerle ilgilenecek' ifadelerini kullanmıştı.FETÖ'CÜLER YURT DIŞINA KAÇARKEN YAKALANDI14 Mayıs seçimlerinde oy oranında yüzde 50+1 şartı sağlanamadığı için seçimler ikinci tura kalırken umutlarını Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlayan FETÖ'cülerin hayalleri de yerle bir oldu. Çareyi yurt dışına kaçmakta bulunan 3 FETÖ'cü sınır noktasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açılkamaya göre; yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 12 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ'cü olduğu tespit edildi.