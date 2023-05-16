14 Mayıs akşamı CHP için manipülatörlüğe soyunmuştu: Fatih Altaylı Habertürk'ten ayrıldığını duyurdu!

14 Mayıs seçimlerinin gerçekleştiği ve oy sayımlarının yapıldığı dakikalarda CHP'li Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi 'Kemal Kılıçdaroğlu önde' algısını oturtmaya kalkışan Fatih Altaylı 'Bana katlanan herkese teşekkürler' başlığıyla Habertürk'e veda yazısı yazarak ayrılığını kamuoyuna duyurdu.SEÇİM AKŞAMI 'KILIÇDAROĞLU ÖNDE' MANİPÜLASYONU'Habertürk mazime gömülüyor. Bu Habertürk sayfalarında okuyacağınız son yazım. Kim bilir belki de, gecikmiş bir son yazı.' sözlerini kullanan Fatih Altaylı, hem seçimlere gidilen süreçte hem de seçim akşamı birçok manipülasyona girişmişti.Fatih Altaylı 14 Mayıs akşamı;'Kılıçdaroğlu nun önde olduğu sandıklara itiraz dilekçesi verilince tekrar sayılıncaya kadar veriler girilemiyor. Bu yüzden şu anda yanıltıcı bir durum var.''30 bin sandık sonuçlarına göre Bay Kemal önde''Benim söylediklerimi hem Ekrem İmamoğlu hem de Bekir Ağırdır ekranda teyit ediyor.''Büyük bir ihtimalle Kılıçdaroğlu seçimi önde bitirecek. Net olmayan %50'yi aşıp aşamayacağı.'gibi tweetler atarak sosyal medyadan seçim sonuçlarıyla ilgili henüz algı operasyonuna kalkışmıştı.