CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
14 Mayıs akşamı CHP için manipülatörlüğe soyunmuştu: Fatih Altaylı Habertürk'ten ayrıldığını duyurdu!
14 Mayıs'a gidilen süreçte 7'li koalisyonun medyadaki sözcülüğüne soyunarak, CHP için algı operasyonlarına kalkışan Fatih Altaylı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın açık ara önde tamamladığı seçimlerin ardından Habertürk'ten ayrıldığını açıkladı.
14 Mayıs seçimlerinin gerçekleştiği ve oy sayımlarının yapıldığı dakikalarda CHP'li Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi 'Kemal Kılıçdaroğlu önde' algısını oturtmaya kalkışan Fatih Altaylı 'Bana katlanan herkese teşekkürler' başlığıyla Habertürk'e veda yazısı yazarak ayrılığını kamuoyuna duyurdu.
SEÇİM AKŞAMI 'KILIÇDAROĞLU ÖNDE' MANİPÜLASYONU
'Habertürk mazime gömülüyor. Bu Habertürk sayfalarında okuyacağınız son yazım. Kim bilir belki de, gecikmiş bir son yazı.' sözlerini kullanan Fatih Altaylı, hem seçimlere gidilen süreçte hem de seçim akşamı birçok manipülasyona girişmişti.
Fatih Altaylı 14 Mayıs akşamı;
'Kılıçdaroğlu nun önde olduğu sandıklara itiraz dilekçesi verilince tekrar sayılıncaya kadar veriler girilemiyor. Bu yüzden şu anda yanıltıcı bir durum var.'
'30 bin sandık sonuçlarına göre Bay Kemal önde'
'Benim söylediklerimi hem Ekrem İmamoğlu hem de Bekir Ağırdır ekranda teyit ediyor.'
'Büyük bir ihtimalle Kılıçdaroğlu seçimi önde bitirecek. Net olmayan %50'yi aşıp aşamayacağı.'
gibi tweetler atarak sosyal medyadan seçim sonuçlarıyla ilgili henüz algı operasyonuna kalkışmıştı.
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