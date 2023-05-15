CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Yunanistan'dan seçim hazımsızlığı: Erdoğan'ın saltanatı bitmedi
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura işaret eden Dendias, ‘Erdoğan’ın saltanatının henüz bitmediğini’ dile getirdi. Anket sonuçlarına da değinen Dendias, Türkiye’de kamuoyu araştırmalarından doğru bir sonuç almanın zor olduğunu belirtti.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'tan seçim yorumu geldi. Dendias, Türkiye'de Pazar günü yapılan ve görevdeki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ilk tur oylamada beklenenden daha iyi performans göstermesine karşın salt çoğunluğun altında kalarak ikinci tura yol açan Türkiye seçimlerinin sonucuna tepki gösterdi.
SONUCU SİNDİREMEDİ
Alpha Radio'ya konuşan Dendias, Batılı tahminlerin aksine Erdoğan'ın saltanatının henüz bitmediğini belirtti. Türkiye'nin hatırı sayılır derinliği olan geniş bir ülke olduğunu ve kamuoyu yoklamaları yoluyla doğru bir şekilde ölçmeyi zorlaştırdığını vurguladı.
Dendias, 'En iyi sonuçlar için her zaman umutluyuz, ancak kendimizi en kötüsüne de hazırlıyoruz' dedi.
SONUCU SİNDİREMEDİ
Alpha Radio'ya konuşan Dendias, Batılı tahminlerin aksine Erdoğan'ın saltanatının henüz bitmediğini belirtti. Türkiye'nin hatırı sayılır derinliği olan geniş bir ülke olduğunu ve kamuoyu yoklamaları yoluyla doğru bir şekilde ölçmeyi zorlaştırdığını vurguladı.
Dendias, 'En iyi sonuçlar için her zaman umutluyuz, ancak kendimizi en kötüsüne de hazırlıyoruz' dedi.
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