CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,51
MUHARREM İNCE
%0,43
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,83
SİNAN OĞAN
%5,23
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.437.419
%49,51
|MUHARREM İNCE
231.266
%0,43
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.940.471
%44,83
|SİNAN OĞAN
2.793.137
%5,23
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.708.748
%36,19
|265
|CHP 13.481.719
%26,08
|166
|MHP 5.295.046
%10,24
|50
|İYİ PARTİ 5.179.511
%10,02
|43
|YEŞİL SOL 4.480.373
%8,67
|61
|Y.REFAH 1.482.077
%2,87
|5
|ZAFER 1.089.400
%2,11
|0
|TİP 771.643
%1,49
|0
|BBP 525.690
%1,02
|0
|MEMLEKET 480.689
%0,93
|0
|AP 56.476
%0,11
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.011.561
%50,32
|320
|MİLLET İTTİFAKI 18.661.230
%36,1
|209
|ATA İTTİFAKI 1.145.876
%2,22
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.252.016
%10,16
|61
|İTTİFAK HARİCİ 480.689
%0,93
|0
YSK tarafından açıklanan 2023 seçim sonuçları...
İşte Yüksek Seçim Kurulu'ndan açıklanan 2023 genel seçim sonuçları!
Türkiye'de halk seçimini yaptı ve şimdi sıra sonuçların açıklanmasına geldi.
17.00 itibarıyla biten oy kullanma sürecinin ardından oylar Yüksek Seçim Kurulu'nun sistemine girildi.
Güncel rakamlar
YSK'nın resmi verileriyle açılan sandık oranı: Yüzde 87,37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüzde 49,71
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 44,55
Sinan Oğan: Yüzde 5.30
Geçersiz oy: 921 bin 803
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI