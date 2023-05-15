YSK tarafından açıklanan 2023 seçim sonuçları...

Türkiye'de halk seçimini yaptı ve şimdi sıra sonuçların açıklanmasına geldi.17.00 itibarıyla biten oy kullanma sürecinin ardından oylar Yüksek Seçim Kurulu'nun sistemine girildi.YSK'nın resmi verileriyle açılan sandık oranı: Yüzde 87,37Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüzde 49,71Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 44,55Sinan Oğan: Yüzde 5.30Geçersiz oy: 921 bin 803