CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,89
MUHARREM İNCE
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,39
SİNAN OĞAN
%5,24
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
|MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
|SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 17.915.539
%36,56
|263
|CHP 12.550.871
%25,61
|165
|MHP 5.159.572
%10,53
|52
|İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
|45
|YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
|60
|Y.REFAH 1.424.509
%2,91
|5
|ZAFER 928.914
%1,9
|0
|TİP 666.684
%1,36
|0
|BBP 511.021
%1,04
|0
|MEMLEKET 430.826
%0,88
|0
|AP 82.464
%0,17
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
|320
|MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
|210
|ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
|60
|İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
|0
YSK Başkanı Yener'den geçici olmayan sonuçlar hakkında açıklama
YSK Başkanı Ahmet Yener, YSK sistemine girilen oy oranları ve geçici olmayan sonuçlarla ilgili bir açıklama yaptı.
YSK Başkanı Ahmet Yener, yaptığı son açıklamada, "Şu anda açılan sandık oranı YSK'nın sisteminde yurt içinde 71.64, yurt dışında toplam 18.76, toplam açılma oranı 69.12'dir... Şu anda veri girişi devam etmektedir. Siyasi parti temsilcileri de izlemekte. Veri girişlerimiz siyasi partilerimizle paylaşılmaktadır. Aksama ya da gecikme söz konusu değildir. İlerleyen saatlerde tüm sandıklar açıldığında geçici olmayan sonuçları paylaşacağız" dedi.
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