YSK Başkanı Yener'den geçici olmayan sonuçlar hakkında açıklama

YSK Başkanı Ahmet Yener, YSK sistemine girilen oy oranları ve geçici olmayan sonuçlarla ilgili bir açıklama yaptı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, yaptığı son açıklamada, "Şu anda açılan sandık oranı YSK'nın sisteminde yurt içinde 71.64, yurt dışında toplam 18.76, toplam açılma oranı 69.12'dir... Şu anda veri girişi devam etmektedir. Siyasi parti temsilcileri de izlemekte. Veri girişlerimiz siyasi partilerimizle paylaşılmaktadır. Aksama ya da gecikme söz konusu değildir. İlerleyen saatlerde tüm sandıklar açıldığında geçici olmayan sonuçları paylaşacağız" dedi.