CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,51
MUHARREM İNCE
%0,43
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,83
SİNAN OĞAN
%5,23
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.437.419
%49,51
|MUHARREM İNCE
231.266
%0,43
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.940.471
%44,83
|SİNAN OĞAN
2.793.137
%5,23
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.708.748
%36,19
|265
|CHP 13.481.719
%26,08
|166
|MHP 5.295.046
%10,24
|50
|İYİ PARTİ 5.179.511
%10,02
|43
|YEŞİL SOL 4.480.373
%8,67
|61
|Y.REFAH 1.482.077
%2,87
|5
|ZAFER 1.089.400
%2,11
|0
|TİP 771.643
%1,49
|0
|BBP 525.690
%1,02
|0
|MEMLEKET 480.689
%0,93
|0
|AP 56.476
%0,11
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.011.561
%50,32
|320
|MİLLET İTTİFAKI 18.661.230
%36,1
|209
|ATA İTTİFAKI 1.145.876
%2,22
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.252.016
%10,16
|61
|İTTİFAK HARİCİ 480.689
%0,93
|0
YSK Başkanı'ndan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama
14 Mayıs seçimlerine ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor. YSK Başkanı Yener, seçimlerdeki son duruma ilişkin bilgileri aktardı.
Cumhuriyetin 100. yılından itibaren 5 yıl boyunca görev yapacak 13. Cumhurbaşkanı seçimi nefes nefese geçti. Dün yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda üç aday da seçilmek için yeterli oy sayısı olan yüzde 50 artı 1 oya ulaşamadı.
YSK Başkanı Yener, seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.
İşte YSK Başkanı'nın açıklamalarından satır başları:
Değerli basın mensupları günaydın saat 09.45 itibarıyla sistemimize gelen verileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Yurt içi sandık sayısı 192 bin 214 olup, 9.45 itibarıyla 192 bin 187 açılmış olup şu anda yurt içinde açılmayan sandık sayısı 27 adettir.
ERDOĞAN YÜZDE 49,40, KILIÇDAROĞLU YÜZDE 44,98
Yurt dışında açılan sandık sayısı 8 bin 65'tir. Şu an itibarıyla 1529 açılmayan sandık bulunup yurt dışı açılan sandık sayısı yüzde 84.06'dır. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.40, sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.98, sayın Sinan Oğan yüzde 5.2, Sayın Muharrem yüzde 0.44 oranında oy oranına sahiptir, veri girişimiz devam etmektedir.
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