YSK Başkanı'ndan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama

Cumhuriyetin 100. yılından itibaren 5 yıl boyunca görev yapacak 13. Cumhurbaşkanı seçimi nefes nefese geçti. Dün yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda üç aday da seçilmek için yeterli oy sayısı olan yüzde 50 artı 1 oya ulaşamadı.YSK Başkanı Yener, seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.İşte YSK Başkanı'nın açıklamalarından satır başları:Değerli basın mensupları günaydın saat 09.45 itibarıyla sistemimize gelen verileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Yurt içi sandık sayısı 192 bin 214 olup, 9.45 itibarıyla 192 bin 187 açılmış olup şu anda yurt içinde açılmayan sandık sayısı 27 adettir.Yurt dışında açılan sandık sayısı 8 bin 65'tir. Şu an itibarıyla 1529 açılmayan sandık bulunup yurt dışı açılan sandık sayısı yüzde 84.06'dır. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.40, sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.98, sayın Sinan Oğan yüzde 5.2, Sayın Muharrem yüzde 0.44 oranında oy oranına sahiptir, veri girişimiz devam etmektedir.