Tetikçi Batı medyasının operasyonu suya düştü! Türk halkından The Economist’e ‘gerçek kapak’!

Türkiye seçimini yaptı. Gelen seçim sonuçlarına göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan birinci sırada yer alıyor. Kemal Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'ın oldukça gerisinde ikinci sırada yer alıyor. 14 Mayıs seçim sonuçları, seçimin ikinci tura kalıp kalmayacağını gösterecek.SEÇİMLERE AÇIK MÜDAHALETüm dünyanın nefesini tutarak takip ettiği 14 Mayıs seçimlerinin sonuçları belli olurken, seçim tarihinin belli olmasından bu yana adeta nefes almadan operasyona girişen Batı medyası, Erdoğan nefretini yaymak için elinden geleni yaptı. Servis edilen haber, analiz, kapak ve hatta belgesellerle Türkiye'de demokrasi olmadığına yönelik bir algı operasyonu için düğmeye basan küresel çetenin yönetimi altındaki Batı medyası Türkiye siyasetine de açık açık müdahalede bulundu.Türkiye'nin bağımsız politikasına son vermek isteyen, küresel çete, manipülasyon silahını medya aracılığıyla çekti. 'İstediğimizi yaptırırız' ve 'Türkiye'de Batı'nın sözü geçer' amacıyla harekete geçen Batı medyası açık açık destek verdikleri Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyon için eşi benzeri görülmemiş bir kampanya yürüttü. İlk günden bu yana 'Türkiye'de demokrasi yok' yalanlarını ortaya atan Batı medyasına en güzel cevabı ise Türk halkı verdi. Yüzde 88'in üstünde bir katılımla gerçekleşen seçimlerle beraber Batı medyasının yürüttüğü kirli operasyon da suya düştü.THE ECONOMIST'İN KİRLİ OPERASYONUİngiliz The Economist dergisi, kirli algı operasyonunun adeta bayrak tutanı oldu. Seçim sürecine girildiğinden beri Başkan Erdoğan ve AK Parti hükümetini karalayıcı skandal propagandalara imza atan The Economist, tüm sosyal medya hesaplarını propaganda aracına çevirdi. Economist, Mayıs ayı kapağında '2023'ün en önemli seçimleri' başlığı ile okurlarının karşısına çıkarken 'Erdoğan gitmeli' ifadelerini kullandı. Kapakta, 'Oy verin, demokrasiyi kurtarın, Erdoğan gitmeli' ifadeleri yer aldı.KILIÇDAROĞLU'NA AÇIK DESTEKEconomist dergisi, Başkan Erdoğan'ın yenilgi ile karşı karşıya olduğunu iddialarında bulunurken Kemal Kılıçdaroğlu için 'Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı olarak sıcak bir şekilde destekliyoruz.' İfadelerini kullandı.Türk seçmeni yönlendirmeye çalışan Economist, Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını arzuladıklarını beyan ederek 'Muhalefet zaferi Batı için çok büyük jeopolitik değere sahip olur' ifadeleri ile açık açık itiraf etti.'ERDOĞAN'A OY VERMEYİN' ÇAĞRISIEconomist, skandal haberinin ardından resmin sosyal medya hesaplarında kullandığı görsellerde 'Erdoğan'a oy vermeyin' mesajlarını doldurdu. Gözü dönen Economist- Türkiye'deki seçimlerle sürekli paylaşım yapan dergi, sosyal medya ağı Twitter üzerinden art arda tam 20 paylaşım yaptı.OPERASYON İŞE YARAMADISkandal ifadelerin olduğu paylaşımlarda 'Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin diktatörüne ve zamana karşı yarışıyor' ifadelerine yer verildi. 'Muhtemelen kampanyanın hızından dolayı biraz bitkin görünen Kılıçdaroğlu, diktatörünün yarattığı bölünmeleri iyileştireceğini söylüyor. Ama önce kazanması gereken bir seçim var' denildi.SKANDAL KAPAĞI SESSİZ SEDASIZ KALDIRDILAR!Kirli propagandanın sahibi İngiliz dergi, sandıkların açılmasıyla beraber büyük bir U dönüşü yaptı. Haftalardır sosyal medya hesabına sabitlediği 'Erdoğan gitmeli' görselini kaldıran Economist, seçimlerde yaratmaya çalıştığı kirli operasyonun boşa çıktığını adeta ilan etti.