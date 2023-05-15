CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,51
MUHARREM İNCE
%0,43
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,83
SİNAN OĞAN
%5,23
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.437.419
%49,51
|MUHARREM İNCE
231.266
%0,43
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.940.471
%44,83
|SİNAN OĞAN
2.793.137
%5,23
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.708.748
%36,19
|265
|CHP 13.481.719
%26,08
|166
|MHP 5.295.046
%10,24
|50
|İYİ PARTİ 5.179.511
%10,02
|43
|YEŞİL SOL 4.480.373
%8,67
|61
|Y.REFAH 1.482.077
%2,87
|5
|ZAFER 1.089.400
%2,11
|0
|TİP 771.643
%1,49
|0
|BBP 525.690
%1,02
|0
|MEMLEKET 480.689
%0,93
|0
|AP 56.476
%0,11
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.011.561
%50,32
|320
|MİLLET İTTİFAKI 18.661.230
%36,1
|209
|ATA İTTİFAKI 1.145.876
%2,22
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.252.016
%10,16
|61
|İTTİFAK HARİCİ 480.689
%0,93
|0
Tetikçi Batı medyasının operasyonu suya düştü! Türk halkından The Economist’e ‘gerçek kapak’!
Türkiye seçimlerinde halk son sözünü söyledi. Gelen seçim sonuçlarına göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan birinci sırada yer alıyor. Kemal Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'ın oldukça gerisinde ikinci sırada yer alıyor. 14 Mayıs seçim sonuçları, seçimin ikinci tura kalıp kalmayacağını gösterecek. Erdoğan'ın yurt dışından gelecek seçim sonuçları ile seçimi ilk turda bitirme ihtimali de bulunuyor. Sayım devam ederken Türkiye seçimleri için açık bir algı operasyonu yürüten İngiliz The Economist'ten dikkat çeken bir adım geldi. Erdoğan karşıtı propagandanın öncüsü olan Economist geri adım attı.
Türkiye seçimini yaptı. Gelen seçim sonuçlarına göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan birinci sırada yer alıyor. Kemal Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'ın oldukça gerisinde ikinci sırada yer alıyor. 14 Mayıs seçim sonuçları, seçimin ikinci tura kalıp kalmayacağını gösterecek.
SEÇİMLERE AÇIK MÜDAHALE
Tüm dünyanın nefesini tutarak takip ettiği 14 Mayıs seçimlerinin sonuçları belli olurken, seçim tarihinin belli olmasından bu yana adeta nefes almadan operasyona girişen Batı medyası, Erdoğan nefretini yaymak için elinden geleni yaptı. Servis edilen haber, analiz, kapak ve hatta belgesellerle Türkiye'de demokrasi olmadığına yönelik bir algı operasyonu için düğmeye basan küresel çetenin yönetimi altındaki Batı medyası Türkiye siyasetine de açık açık müdahalede bulundu.
Türkiye'nin bağımsız politikasına son vermek isteyen, küresel çete, manipülasyon silahını medya aracılığıyla çekti. 'İstediğimizi yaptırırız' ve 'Türkiye'de Batı'nın sözü geçer' amacıyla harekete geçen Batı medyası açık açık destek verdikleri Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyon için eşi benzeri görülmemiş bir kampanya yürüttü. İlk günden bu yana 'Türkiye'de demokrasi yok' yalanlarını ortaya atan Batı medyasına en güzel cevabı ise Türk halkı verdi. Yüzde 88'in üstünde bir katılımla gerçekleşen seçimlerle beraber Batı medyasının yürüttüğü kirli operasyon da suya düştü.
THE ECONOMIST'İN KİRLİ OPERASYONU
İngiliz The Economist dergisi, kirli algı operasyonunun adeta bayrak tutanı oldu. Seçim sürecine girildiğinden beri Başkan Erdoğan ve AK Parti hükümetini karalayıcı skandal propagandalara imza atan The Economist, tüm sosyal medya hesaplarını propaganda aracına çevirdi. Economist, Mayıs ayı kapağında '2023'ün en önemli seçimleri' başlığı ile okurlarının karşısına çıkarken 'Erdoğan gitmeli' ifadelerini kullandı. Kapakta, 'Oy verin, demokrasiyi kurtarın, Erdoğan gitmeli' ifadeleri yer aldı.
KILIÇDAROĞLU'NA AÇIK DESTEK
Economist dergisi, Başkan Erdoğan'ın yenilgi ile karşı karşıya olduğunu iddialarında bulunurken Kemal Kılıçdaroğlu için 'Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı olarak sıcak bir şekilde destekliyoruz.' İfadelerini kullandı.
Türk seçmeni yönlendirmeye çalışan Economist, Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını arzuladıklarını beyan ederek 'Muhalefet zaferi Batı için çok büyük jeopolitik değere sahip olur' ifadeleri ile açık açık itiraf etti.
'ERDOĞAN'A OY VERMEYİN' ÇAĞRISI
Economist, skandal haberinin ardından resmin sosyal medya hesaplarında kullandığı görsellerde 'Erdoğan'a oy vermeyin' mesajlarını doldurdu. Gözü dönen Economist- Türkiye'deki seçimlerle sürekli paylaşım yapan dergi, sosyal medya ağı Twitter üzerinden art arda tam 20 paylaşım yaptı.
OPERASYON İŞE YARAMADI
Skandal ifadelerin olduğu paylaşımlarda 'Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin diktatörüne ve zamana karşı yarışıyor' ifadelerine yer verildi. 'Muhtemelen kampanyanın hızından dolayı biraz bitkin görünen Kılıçdaroğlu, diktatörünün yarattığı bölünmeleri iyileştireceğini söylüyor. Ama önce kazanması gereken bir seçim var' denildi.
SKANDAL KAPAĞI SESSİZ SEDASIZ KALDIRDILAR!
Kirli propagandanın sahibi İngiliz dergi, sandıkların açılmasıyla beraber büyük bir U dönüşü yaptı. Haftalardır sosyal medya hesabına sabitlediği 'Erdoğan gitmeli' görselini kaldıran Economist, seçimlerde yaratmaya çalıştığı kirli operasyonun boşa çıktığını adeta ilan etti.
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