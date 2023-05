Tetikçi Batı medyasının manipülasyon çabası boşa çıktı! Tarih bu yalanları unutmayacak...

Aylardır kara propaganda yapan Batı medyası istediğini alamadı. Erdoğan düşmalığını her fırsatta dile getiren hadsiz başlıklar ile seçimi manipüle etmeye çalışan Batı medyasına cevap sandıkta verildi. Tüm dünyanın canlı takip ettiği seçim sonuçlarına göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan açık ara önde... Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalma ihtimali olsa da şu bir gerçek ki tarih Batı medyasınınn kirki oyunlarını unutmayacak...Batı basını seçim sürecinde açık açık Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığı yaptı. Her fırsatta Türk demokrasisini hedef aldılar. Attıkları manşetlerle sandığı manipüle etmeye çalıştılar.Dünyanın kilitlendiği seçim gerçekleşti. Aylardır kara propaganda yapan başta ABD ve Avrupa basını olmak üzere uluslararası ajanslar, hem Türk demokrasisine gölge düşürmeye çalıştı hem de nefretle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Sözde tarafsız gazetecilik yaptıklarını iddia eden Batı basını, yayınladıkları skandal haber ve analizlerle açık açık tetikçilik yaptı. İşte küresel çetenin sözcülüğünü üstelenen haber kaynaklarının seçim öncesi yaptığı skandal haberler:The Economist (İngiltere): '2023'ün En Önemli Seçimleri-Türkiye ve Demokrasinin Geleceği' başlığını attı.Kapakta 'Erdoğan gitmeli', 'Demokrasiyi koruyun', 'Oy ver' gibi pankart resimleri kullanılmıştı. 'Türkiye zorbasını görevden alırsa her yerdeki demokratlar cesaretlenmeli' başlığı atılmıştı.The Guardian ( İngiltere): 'Türkiye oy vermeye hazırlanırken, Erdoğan gerçekten kaybetme ihtimaliyle yüz yüze' gibi skandal bir başlık atmıştı. 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderlik ettiği muhalefet bloğu, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın on yıllardır süren iktidarını 'nihayet' bitirebilir' denmişti.The Telegraph (İngiltere): 'Birçok NATO lideri pazar günkü seçimlerin Erdoğan'ın iktidardan indirilmesiyle sonuçlanmasını umutla bekliyor', 'Erdoğan seçimi kaybederse dünya sevinecek' ifadelerine yer vermişti.Financial Times (İngiltere): 'Türk muhalefet lideri, otokrasiye kayışı geri çevirmeye ant içiyor' demişti.L'Express (Fransa): Kapağında 'Erdoğan, kaos riski' ifadesini kullandı. Makalede Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'otokrat' gibi nitelemeler yapılmıştı.Le Point (Fransa): Kapağına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını koyarak, 'Erdoğan, diğer Putin' başlığını attılar. 'Putin gibi İslamcı Cumhurbaşkanı da imparatorluk hayalini sürdürüyor ve otokrasiye sürüklenişi derinleştiriyor' iddiasında bulundular.Der Spiegel (Almanya): Erdoğan'ın fotoğrafına yer verdiği kapağında, 'yenilmez' anlamına gelen 'unbesiegbar' kelimesini kullandı ancak 'un' ekini siliniyormuş gibi gösterdi. Kapakta 'yenilmez'i 'yenilmez değil' imasıyla gösterdi. Ayrıca, 'Ayrılış mı yoksa kaos mu?', 'Erdoğan kaybederse ne olur?' gibi ifadelerini kullanmıştı.Washington Post (ABD): Erdoğan'ı hedef alan bir analiz yayımladı. Türkiye'nin despotizmin gölgesinde seçime gittiği iddia etti. Erdoğan'ın yargıyı yönlendirdiği iftirasını attılar.National Geographic (ABD merkezli belgesel kanalı): Sosyal medya hesabından terör örgütü PKK propagandası yapıldı.Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPJ'nin kadın teröristlerinin fotoğraflarına yer verilen paylaşımda, teröristlerden 'gönüllü kadın asker' diye söz edilmişti.