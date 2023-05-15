TBMM Başkanı Şentop'tan YSK açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop seçim süreciyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Şentop, 'YSK, seçim sürecini şeffaflıkla ve siyasi partilerin temsilcileriyle beraber yürütmektedir.' dedi.Şentop yaptığı açıklamada, 'YSK, seçim sürecini şeffaflıkla ve siyasi partilerin temsilcileriyle beraber yürütmektedir. Bu sebeple alınan karar ve açıklamalar hakkında dayanaksız iddialarla, mahiyeti bilinmeyen bazı verilerle algı oluşturmaya çalışmak, kendi temsilcilerinin de içinde bulunduğu süreçler üzerinden YSK'yı itham edip yıpratmak, siyasete de siyasetçiye de kaybettirir.' ifadelerini kullandı.