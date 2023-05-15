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Beyaz Gazete
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CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%49,45

26.014.774 oy

MUHARREM İNCE

%0,41

217.783 oy

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%44,86

23.601.196 oy

SİNAN OĞAN

%5,27

2.772.174 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
AK PARTİ 18.830.292
%36,15
270
CHP 13.579.309
%26,07
169
MHP 5.327.385
%10,23
51
İYİ PARTİ 5.210.626
%10
44
YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
61
Y.REFAH 1.488.868
%2,86
5
ZAFER 1.169.133
%2,24
0
TİP 771.460
%1,48
0
BBP 505.638
%0,97
0
MEMLEKET 484.563
%0,93
0
AP 48.719
%0,09
0
BAĞIMSIZ 0
%0
0
CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
326
MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
213
ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
0
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
61
İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
0

TBMM Başkanı Şentop'tan depremzedelere gelen yorumlara sert tepki: Alçakça ifadeleri esefle kınıyoruz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin, milletin yüksek demokratik olgunluğuyla bir bayram günü heyecanıyla gerçekleştiğini belirtti. Şentop depremzedelere gelen hakaretlere yönelik olarak "Deprem bölgesindeki gönlü yaralı kardeşlerimizin tercihlerini yargılamaya kalkışan alçakça ifadeleri esefle kınıyoruz. Milletimizi asla anlamayan ve tanımayan bu zihniyeti, biz çok iyi tanıyoruz" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop'tan depremzedelere gelen yorumlara sert tepki: Alçakça ifadeleri esefle kınıyoruz
Ekleme: 15.05.2023 - 22:42 Güncelleme: 15.05.2023 - 22:51 / Editör: Ozge Selin
TBMM Başkanı Şentop'tan depremzedelere gelen yorumlara sert tepki: Alçakça ifadeleri esefle kınıyoruz
TBMM Başkanı Mustafa Şentop sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, seçimlerin, demokrasinin bayram günü olduğunu vurguladı.

'14 Mayıs seçimleri de milletimizin yüksek demokratik olgunluğuyla bir bayram günü heyecanıyla gerçekleşti' ifadesini kullanan Şentop, Türkiye'nin geleceği için oylarını kullanan her bir vatandaşa teşekkür etti.

Seçimin sonucunun, milletin iradesinin zaferi olduğuna dikkati çeken Şentop, şunları kaydetti:

'Mağlubiyet, hayal kırıklığı ve kin duygularıyla kendi içlerinde boğuşan, demokrasi şölenimize leke sürmek isteyen bir zihniyetin, millet iradesine saldırıya geçtiğini teessürle görüyoruz. Hassaten deprem bölgesindeki gönlü yaralı kardeşlerimizin tercihlerini yargılamaya kalkışan alçakça ifadeleri esefle kınıyoruz.

Milletimizi asla anlamayan ve tanımayan bu zihniyeti, biz çok iyi tanıyoruz. Aziz milletimiz, müsterih olunuz. Her birinizin hakkı, sözü, tercihi devletimizin güvencesindedir. Esasen bu zihniyete, cevabını dün verdiniz. Biliyoruz ki 28 Mayıs'ta bir bayram günü coşkusuyla bu cevabı daha güçlü vereceksiniz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletimizindir.'
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