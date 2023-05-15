Sözcü TV'de itiraf gibi sözler!

Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen kanalda, seçimi büyük bir farkla önde götüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13. cumhurbaşkanı olmaya yakın olduğunu belirten bir yorumcu şöyle konuştu:'Seçimlerin 2. tura gitmesi bekleniyordu ama Kılıçdaroğlu'nun önde olması ya da çok başa baş olması bekleniyordu fakat Erdoğan 4 puan önde.Yurt dışı oyları eklendiğinde Erdoğan'ın yüzde 50'nin üstüne çıkma ihtimali var'BAŞKAN ERDOĞAN YÜZDE 50'YE ÇOK YAKINÖte yandan Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandıkların yüzde 99.22'i açıldı.Cumhurbaşkanı adaylarının oranları şöyle:Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı: Yüzde 49.41Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı: Yüzde 44.88Sinan Oğan'ın oy oranı: Yüzde 5.25Muharrem İnce'nin oy oranı: Yüzde 0.43