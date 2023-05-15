CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,51
MUHARREM İNCE
%0,43
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,83
SİNAN OĞAN
%5,23
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.437.419
%49,51
|MUHARREM İNCE
231.266
%0,43
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.940.471
%44,83
|SİNAN OĞAN
2.793.137
%5,23
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.708.748
%36,19
|265
|CHP 13.481.719
%26,08
|166
|MHP 5.295.046
%10,24
|50
|İYİ PARTİ 5.179.511
%10,02
|43
|YEŞİL SOL 4.480.373
%8,67
|61
|Y.REFAH 1.482.077
%2,87
|5
|ZAFER 1.089.400
%2,11
|0
|TİP 771.643
%1,49
|0
|BBP 525.690
%1,02
|0
|MEMLEKET 480.689
%0,93
|0
|AP 56.476
%0,11
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.011.561
%50,32
|320
|MİLLET İTTİFAKI 18.661.230
%36,1
|209
|ATA İTTİFAKI 1.145.876
%2,22
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.252.016
%10,16
|61
|İTTİFAK HARİCİ 480.689
%0,93
|0
Sözcü TV'de itiraf gibi sözler! "Yüzde 50'nin üstüne çıkma ihtimali var"
Tüm Türkiye seçimini yaptı. Oy sayımında sona doğru yaklaşıldı. Oy sayım işlemi devam ederken Sözcü TV'de itiraf gibi sözler sarf edildi.
Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen kanalda, seçimi büyük bir farkla önde götüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13. cumhurbaşkanı olmaya yakın olduğunu belirten bir yorumcu şöyle konuştu:
'Seçimlerin 2. tura gitmesi bekleniyordu ama Kılıçdaroğlu'nun önde olması ya da çok başa baş olması bekleniyordu fakat Erdoğan 4 puan önde.
Yurt dışı oyları eklendiğinde Erdoğan'ın yüzde 50'nin üstüne çıkma ihtimali var'
BAŞKAN ERDOĞAN YÜZDE 50'YE ÇOK YAKIN
Öte yandan Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandıkların yüzde 99.22'i açıldı.
Cumhurbaşkanı adaylarının oranları şöyle:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı: Yüzde 49.41
Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı: Yüzde 44.88
Sinan Oğan'ın oy oranı: Yüzde 5.25
Muharrem İnce'nin oy oranı: Yüzde 0.43
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI