CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,51
MUHARREM İNCE
%0,43
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,83
SİNAN OĞAN
%5,23
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.437.419
%49,51
|MUHARREM İNCE
231.266
%0,43
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.940.471
%44,83
|SİNAN OĞAN
2.793.137
%5,23
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.708.748
%36,19
|265
|CHP 13.481.719
%26,08
|166
|MHP 5.295.046
%10,24
|50
|İYİ PARTİ 5.179.511
%10,02
|43
|YEŞİL SOL 4.480.373
%8,67
|61
|Y.REFAH 1.482.077
%2,87
|5
|ZAFER 1.089.400
%2,11
|0
|TİP 771.643
%1,49
|0
|BBP 525.690
%1,02
|0
|MEMLEKET 480.689
%0,93
|0
|AP 56.476
%0,11
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.011.561
%50,32
|320
|MİLLET İTTİFAKI 18.661.230
%36,1
|209
|ATA İTTİFAKI 1.145.876
%2,22
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.252.016
%10,16
|61
|İTTİFAK HARİCİ 480.689
%0,93
|0
Servis otobüsünün çarptığı halk otobüsü iş yerine girdi! Yaralılar var
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde kontrolden çıkan servis otobüsünün çarptığı özel halk otobüsü, bir iş yerine girdi. Kazada 2 şoför yaralandı.
Kaza, saat 06.00 sıralarında Küçükbalıklı Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İsmail Hakkı Tekin idaresindeki 16 S 0101 servis otobüsü, kontrolden çıkarak Hasan Başaran'ın kullandığı 16 YT 994 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Özel halk otobüsü, yol kenarındaki lastik tamir dükkanına girdi. Kazada 2 şoför yaralandı.
Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otobüste sıkışan şoför Başaran, 30 dakikalık çalışma ile kurtarıldı. Başaran ile Tekin, sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otobüste sıkışan şoför Başaran, 30 dakikalık çalışma ile kurtarıldı. Başaran ile Tekin, sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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