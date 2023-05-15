Şehir şehir gezen İmamoğlu İstanbul'a döndü: Sonunda İBB Başkanı olduğunu hatırladı

Seçildiği günden bu yana İstanbul'a hizmet etmek yerine tatile çıkan ya da Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istemek için şehir şehir gezen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından nihayet İstanbul'a döndü.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından Ankara'dan İstanbul'a geldiğini açıkladı.Göreve geldiği günden beri 2023 seçimleri için çalışmalara başlayan, İstanbul'da yaşanan her afette tatile çıkan İmamoğlu, nihayet İstanbul'da belediye başkanı olduğunu hatırladı.İmamoğlu yaptığı açıklamada, "Ankara’da sabaha kadar sürdürdüğümüz siyasi mücadelenin ardından, İstanbul’da rutin İBB yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. İstanbul için kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızı ele aldık. İstanbul’a yoğun hizmet trafiğimiz artarak sürecek" ifadelerini kullandı.