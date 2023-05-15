Seçim sonucunu hazmedemeyen Zeynep Beşerler, halka hakaret etti

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık desteğiyle ön plana çıkan oyuncu Zeynep Beşerler, seçim sonuçlarını hazmedemeyerek, halka 'gerizekalı' dedi.Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Beşerler, 'Bu ülke için bu kadar gerizekalı çok fazla... Yazık...' ifadesini kullandı.