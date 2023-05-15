Seçim sonuçlarını hazmedemeyip insanlıktan çıktılar: CHP'liler depremzedelere kin kustu

Tüm Türkiye, bugün sandık başındaydı. Milyonlarca seçmen, sabahın erken saatlerinden itibaren oyunu kullanmaya başladı.Sandıklar 17.00'de kapandı, oy sayımı başladı. Sandıkların büyük bir çoğunluğu açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyük bir oy oranı ile en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na fark attı.İnsanlıktan çıktılar6 Şubat depremlerinde büyük felaketi yaşayan illerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı kesin olmayan sonuçlara göre seçimi büyük farkla önde bitirdi.Anadolu Ajansı'na göre Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş'taki oy oranı %71.88 oldu.Seçim sonuçlarını hazmedemeyen CHP'liler ise sosyal medyada depremzedeleri hedef alan yorumlarda bulundu.Hakaretamiz sözlerle deprem felaketini yaşayan vatandaşlara kin kusan CHP yandaşı kullanıcılar insanlıktan utandırdı.İşte o tweetlerden bazıları;