CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,89
MUHARREM İNCE
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,39
SİNAN OĞAN
%5,24
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
|MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
|SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 17.915.539
%36,56
|263
|CHP 12.550.871
%25,61
|165
|MHP 5.159.572
%10,53
|52
|İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
|45
|YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
|60
|Y.REFAH 1.424.509
%2,91
|5
|ZAFER 928.914
%1,9
|0
|TİP 666.684
%1,36
|0
|BBP 511.021
%1,04
|0
|MEMLEKET 430.826
%0,88
|0
|AP 82.464
%0,17
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
|320
|MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
|210
|ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
|60
|İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
|0
Seçim sonuçlarını hazmedemeyip insanlıktan çıktılar: CHP'liler depremzedelere kin kustu
14 Mayıs seçimlerinde sandıkların büyük bir çoğunluğu açıldı. Deprem felaketinin yaşandığı illerde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük destek geldi. Seçim sonuçlarını hazmedemeyen CHP'liler ise sosyal medyada depremzedeleri insanlık dışı sözlerle hedef aldı.
Tüm Türkiye, bugün sandık başındaydı. Milyonlarca seçmen, sabahın erken saatlerinden itibaren oyunu kullanmaya başladı.
Sandıklar 17.00'de kapandı, oy sayımı başladı. Sandıkların büyük bir çoğunluğu açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyük bir oy oranı ile en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na fark attı.
İnsanlıktan çıktılar
6 Şubat depremlerinde büyük felaketi yaşayan illerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı kesin olmayan sonuçlara göre seçimi büyük farkla önde bitirdi.
Anadolu Ajansı'na göre Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş'taki oy oranı %71.88 oldu.
Seçim sonuçlarını hazmedemeyen CHP'liler ise sosyal medyada depremzedeleri hedef alan yorumlarda bulundu.
Hakaretamiz sözlerle deprem felaketini yaşayan vatandaşlara kin kusan CHP yandaşı kullanıcılar insanlıktan utandırdı.
İşte o tweetlerden bazıları;
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