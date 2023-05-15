CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,89
MUHARREM İNCE
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,39
SİNAN OĞAN
%5,24
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
|MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
|SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 17.915.539
%36,56
|263
|CHP 12.550.871
%25,61
|165
|MHP 5.159.572
%10,53
|52
|İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
|45
|YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
|60
|Y.REFAH 1.424.509
%2,91
|5
|ZAFER 928.914
%1,9
|0
|TİP 666.684
%1,36
|0
|BBP 511.021
%1,04
|0
|MEMLEKET 430.826
%0,88
|0
|AP 82.464
%0,17
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
|320
|MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
|210
|ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
|60
|İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
|0
Meral Akşener, seçimlerde istediği sonucu alamadı
Başbakanlık iddiasıyla seçim kampanyası yürüten Meral Akşener'in partisi İyi Parti son verilere göre yüzde 9,92 oy oranında takıldı.
Türkiye tarihi seçimleri geride bıraktı.
Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hem de TBMM'de muhalefetin açık ara önünde yarışı götürüyor. Seçimden önce şişirilmiş anketlerle havaya giren muhalefette ise tam bir şok yaşanıyor.
Hem TBMM'de hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminde umduğunu bulamayan muhalefetin paydaşları arasında en büyük hayal kırıklığı ise İyi Parti cephesinde yaşanıyor.
Hem adayı geride hem yüzde 9'da kaldı
Akşener'in adayı Kemal Kılıçdaroğlu sen verilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın neredeyse 5 puan gerisinde kalırken parlamento seçimlerinde de hüsran söz konusu.
Başbakanlık iddiasıyla yola çıkan Akşener'in partisi yüzde 9,9'da kalırken vekil sayısı da son verilere göre 44'de kaldı.
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