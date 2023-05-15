İstanbul ve Ankara'da zafer kutlamalarına ulaşım engeli...

Sabah 08.00 ile başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00 itibarıyla sona ererken, akabinde sandıkların kapatılmasıyla oy sayımına geçildi.Sandıkların 3'te 1'i açılırken çıkan sonuçlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı yarışı rakiplerine fark atarak önde götürüyor.Sonuçlar için peş peşe açıklama yapan CHP'li İBB ve ABB Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, paylaşılan verilerde manipülasyon olduğunu iddia edip CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu belirterek, provokatif söylemlerde bulundu.Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na gönül verenler zafer kutlamasına hazırlanırken, İstanbul ve Ankara'da yaşayanlar ulaşım engeline takıldı.Vatandaşların seferlerin uzatılma taleplerine rağmen İstanbul'da metro seferleri, gece saat 02.00'de Ankara'da ise 01.00'de sona erecek.