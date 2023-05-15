CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,89
MUHARREM İNCE
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,39
SİNAN OĞAN
%5,24
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
|MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
|SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 17.915.539
%36,56
|263
|CHP 12.550.871
%25,61
|165
|MHP 5.159.572
%10,53
|52
|İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
|45
|YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
|60
|Y.REFAH 1.424.509
%2,91
|5
|ZAFER 928.914
%1,9
|0
|TİP 666.684
%1,36
|0
|BBP 511.021
%1,04
|0
|MEMLEKET 430.826
%0,88
|0
|AP 82.464
%0,17
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
|320
|MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
|210
|ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
|60
|İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
|0
İstanbul ve Ankara'da zafer kutlamalarına ulaşım engeli...
Seçim zaferini İstanbul ve Ankara'da kutlamak isteyen vatandaşlar Büyükşehir Belediyeleri'nin otobüs ve metrolarda ek sefer uzatmamasına tepki gösteriyor.
Sabah 08.00 ile başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00 itibarıyla sona ererken, akabinde sandıkların kapatılmasıyla oy sayımına geçildi.
Sandıkların 3'te 1'i açılırken çıkan sonuçlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı yarışı rakiplerine fark atarak önde götürüyor.
İmamoğlu ve Yavaş'tan sonuçlara itiraz
Sonuçlar için peş peşe açıklama yapan CHP'li İBB ve ABB Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, paylaşılan verilerde manipülasyon olduğunu iddia edip CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu belirterek, provokatif söylemlerde bulundu.
Metro seferleri uzatılmadı
Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na gönül verenler zafer kutlamasına hazırlanırken, İstanbul ve Ankara'da yaşayanlar ulaşım engeline takıldı.
Vatandaşların seferlerin uzatılma taleplerine rağmen İstanbul'da metro seferleri, gece saat 02.00'de Ankara'da ise 01.00'de sona erecek.
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