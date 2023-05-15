CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
İsmail Saymaz: Kılıçdaroğlu, CHP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i görevden aldı.
Gazeteci İsmail Saymaz'ın iddiasına göre; Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Genel Başkan Yardımcısı ve MYK üyesi Onursal Adıgüzel'i görevden aldı.
Gazeteci İsmail Saymaz, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Genel Başkan Yardımcısı ve MYK üyesi Onursal Adıgüzel'i görevden aldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Adıgüzel, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum" ifadelerini yazdı.
Saymaz, Sözcü TV'de katıldığı programda CHP liderinin, Bilgi ve İletişim Teknolojileri'nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i görevden aldığını duyurdu. Saymaz'ın aktardığı bilginin devamında Adıgüzel, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Onursal Adıgüzel, sosyal medya hesabından kararı doğruladı. Görevden ayrıldığını açıklayan Adıgüzel, "Kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum." ifadelerini yazdı.
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