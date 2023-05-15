İsmail Saymaz: Kılıçdaroğlu, CHP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i görevden aldı.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın iddiasına göre; Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Genel Başkan Yardımcısı ve MYK üyesi Onursal Adıgüzel'i görevden aldı.

Gazeteci İsmail Saymaz, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Genel Başkan Yardımcısı ve MYK üyesi Onursal Adıgüzel'i görevden aldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Adıgüzel, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum" ifadelerini yazdı.Saymaz, Sözcü TV'de katıldığı programda CHP liderinin, Bilgi ve İletişim Teknolojileri'nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i görevden aldığını duyurdu. Saymaz'ın aktardığı bilginin devamında Adıgüzel, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.Onursal Adıgüzel, sosyal medya hesabından kararı doğruladı. Görevden ayrıldığını açıklayan Adıgüzel, "Kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum." ifadelerini yazdı.