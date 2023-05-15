İlham Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde oyların çoğunluğunu alması vesilesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı tebrik etti.Aliyev, Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin büyük mesafe kat ettiğini ve bunun bir sonucu olarak Türk halkının bu seçimlerde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güvenini gösterdiğini kaydetti.Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Aliyev'e gösterdiği ilgi ve tebrik için teşekkür etti.İki Cumhurbaşkanı, telefonla yaptıkları görüşmede iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin kalıcı ve bozulmaz olduğunu bir kez daha teyit etti.