CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,51
MUHARREM İNCE
%0,43
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,83
SİNAN OĞAN
%5,23
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.437.419
%49,51
|MUHARREM İNCE
231.266
%0,43
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.940.471
%44,83
|SİNAN OĞAN
2.793.137
%5,23
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.708.748
%36,19
|265
|CHP 13.481.719
%26,08
|166
|MHP 5.295.046
%10,24
|50
|İYİ PARTİ 5.179.511
%10,02
|43
|YEŞİL SOL 4.480.373
%8,67
|61
|Y.REFAH 1.482.077
%2,87
|5
|ZAFER 1.089.400
%2,11
|0
|TİP 771.643
%1,49
|0
|BBP 525.690
%1,02
|0
|MEMLEKET 480.689
%0,93
|0
|AP 56.476
%0,11
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.011.561
%50,32
|320
|MİLLET İTTİFAKI 18.661.230
%36,1
|209
|ATA İTTİFAKI 1.145.876
%2,22
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.252.016
%10,16
|61
|İTTİFAK HARİCİ 480.689
%0,93
|0
İlham Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde oyların çoğunluğunu alması vesilesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı tebrik etti.
Aliyev, Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin büyük mesafe kat ettiğini ve bunun bir sonucu olarak Türk halkının bu seçimlerde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güvenini gösterdiğini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Aliyev'e gösterdiği ilgi ve tebrik için teşekkür etti.
İki Cumhurbaşkanı, telefonla yaptıkları görüşmede iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin kalıcı ve bozulmaz olduğunu bir kez daha teyit etti.
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