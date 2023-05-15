CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,53
MUHARREM İNCE
%0,43
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,81
SİNAN OĞAN
%5,23
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.377.160
%49,53
|MUHARREM İNCE
231.182
%0,43
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.860.371
%44,81
|SİNAN OĞAN
2.783.029
%5,23
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.708.748
%36,19
|265
|CHP 13.481.719
%26,08
|166
|MHP 5.295.046
%10,24
|50
|İYİ PARTİ 5.179.511
%10,02
|43
|YEŞİL SOL 4.480.373
%8,67
|61
|Y.REFAH 1.482.077
%2,87
|5
|ZAFER 1.089.400
%2,11
|0
|TİP 771.643
%1,49
|0
|BBP 525.690
%1,02
|0
|MEMLEKET 480.689
%0,93
|0
|AP 56.476
%0,11
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.011.561
%50,32
|320
|MİLLET İTTİFAKI 18.661.230
%36,1
|209
|ATA İTTİFAKI 1.145.876
%2,22
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.252.016
%10,16
|61
|İTTİFAK HARİCİ 480.689
%0,93
|0
Geri dönüşüm tesisindeki yangında gökyüzünü duman kapladı
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangında, gökyüzünü duman kapladı. Ekipler, 1 saatlik çalışma ile yangını söndürdü.
Zeytinlik Mahallesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde, saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. Yükselen duman, gökyüzünü kapladı.Plastik ürünlerin yandığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışması ile yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü. Tesiste büyük çaplı zarar oluştu. Bölge yakınındaki bir sera da yangında zarar gördü.
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