Geri dönüşüm tesisindeki yangında gökyüzünü duman kapladı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangında, gökyüzünü duman kapladı. Ekipler, 1 saatlik çalışma ile yangını söndürdü.

Zeytinlik Mahallesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde, saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. Yükselen duman, gökyüzünü kapladı.Plastik ürünlerin yandığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışması ile yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü. Tesiste büyük çaplı zarar oluştu. Bölge yakınındaki bir sera da yangında zarar gördü.