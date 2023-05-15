Fatih Altaylı'dan Hatay provokasyonu! Başkan Erdoğan çıkınca 'katılım garibime gitti' dedi!

Türkiye tarihinin en önemli seçimini bugün yaptı. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde halk iradesini göstermek için sandığa gitti. Seçim sonuçlarının en çok deprem bölgesinde ne olacağı merak edilmeye başlandı. Asrın felaketinden en çok etkilenen illerden Hatay'da seçimlere katılım çok büyüktü. Kahramanmaraş merkezli depremden en çok etkilenen Hatay'dan gelen sonuçlar, muhalifleri üzdü. Hatay'da yüzde 80 açılan sandıktan Başkan Erdoğan çıktı. Katılımın fazlalığı üzerinden Habertürk yazarı Fatih Altaylı 'şaibeli' imasında bulundu. Milletin iradesine "Garibime gitti" diyerek 'şaibeli' imasında bulunan Altaylı'nın algı operasyonu sosyal medyada kendisini bilmeyen kullanıcılar tarafından nefret söylemine dönüştü.