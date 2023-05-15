RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,89
MUHARREM İNCE
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,39
SİNAN OĞAN
%5,24
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
|MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
|SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
|AK PARTİ 17.915.539
%36,56
|263
|CHP 12.550.871
%25,61
|165
|MHP 5.159.572
%10,53
|52
|İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
|45
|YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
|60
|Y.REFAH 1.424.509
%2,91
|5
|ZAFER 928.914
%1,9
|0
|TİP 666.684
%1,36
|0
|BBP 511.021
%1,04
|0
|MEMLEKET 430.826
%0,88
|0
|AP 82.464
%0,17
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
|320
|MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
|210
|ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
|60
|İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
|0
Fatih Altaylı'dan Hatay provokasyonu! Başkan Erdoğan çıkınca 'katılım garibime gitti' dedi!
Türkiye tarihinin en önemli seçimini bugün yaptı. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde halk iradesini göstermek için sandığa gitti. Seçim sonuçlarının en çok deprem bölgesinde ne olacağı merak edilmeye başlandı. Asrın felaketinden en çok etkilenen illerden Hatay'da seçimlere katılım çok büyüktü. Kahramanmaraş merkezli depremden en çok etkilenen Hatay'dan gelen sonuçlar, muhalifleri üzdü. Hatay'da yüzde 80 açılan sandıktan Başkan Erdoğan çıktı. Katılımın fazlalığı üzerinden Habertürk yazarı Fatih Altaylı 'şaibeli' imasında bulundu. Milletin iradesine "Garibime gitti" diyerek 'şaibeli' imasında bulunan Altaylı'nın algı operasyonu sosyal medyada kendisini bilmeyen kullanıcılar tarafından nefret söylemine dönüştü.
Kent genelinde 3 bin 154 sandıkta oy kullanıldı. Antakya'da 112 ve Defne'de 55 olmak üzere toplamda 167 konteynerde oylar kullanıldı.
Hatay'dan gelen verilere göre vatandaş, deprem üzerinde tepinip siyasi algı yapanlara değil Başkan Erdoğan'a güvendi.
Hatay'dan gelen veriler şu şekilde:
Toplam Sandık: 3.154
Toplam Seçmen: 1.062.886
Açılan Sandık: 2.847
Açılan Sandık Oranı: % 90.27
Kullanılan Oy: 794.297
Geçerli Oy: 783.192
Katılım Oranı: % 83.12
OY ORANI
Recep Tayyip Erdoğan: % 49,99
Kemal Kılıçdaroğlu: % 45,96
Sinan Oğan: % 3,73
Muharrem İnce: % 0,32
FATİH ALTAYLI'DAN 'HATAY' ALGISI
Asrın felaketinde en çok zararı alan Hatay'daki katılımda şaibe aramaya çalışan Habertürk yazarı Fatih Altaylı Twitter hesabından halkı galeyana getirecek 'Hatay'daki katılım oranı çok ilginç. Biraz garibime gitti' paylaşımında bulundu.