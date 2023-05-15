Dünyanın gözü Türkiye'de: Erdoğan'ın üstünlüğü ortada

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri de saat 17.00 itibarıyla bitti.Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, saat 02.25 itibarıyla cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49,49, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,79, Sinan Oğan'ın yüzde 5,29, Muharrem İnce'nin yüzde 0,43 oy oranına sahip olduğunu bildirdi.Yener, YSK önünde basın mensuplarına Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde açılan sandık sonuçlarına ve oy oranlarına ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:'Saat 02.25 itibarıyla toplam sandıklarda açılma oranı yüzde 91,93 olup, yurt içi sandıklarda açılma oranı yüzde 94,68, yurt dışı sandıklarda açılma oranı ise yüzde 36,85'tir. Bu verilere göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,49, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,79, Sayın Sinan Oğan yüzde 5,29, Sayın Muharrem İnce yüzde 0,43 oy oranına sahiptir.Ayrıca milletvekili seçimlerinde ise şu an itibarıyla yüzde 7'lik ülke barajını geçen siyasi partilerimiz Cumhur İttifakı'nda Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi; Millet İttifakı'nda Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti; Emek ve Özgürlük İttifakı'nda Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Türkiye İşçi Partisi'dir.'Dünya ise Türkiye'deki seçimleri yakından takip ediyor. CNN, Türkiye'deki gelişmeleri anbean takip ederken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olduğunu söylediğini ifade etti.Al Jazeera Türkiye'deki seçimlerin 'Anadolu Ajansı'na göre sandıkların yüzde 89'u açıldı, resmi olmayan ön sonuçlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının yüzde 49,94 olduğunu gösteriyor' açıklamasında bulunarak AK Parti seçmeninin kutlama havası içinde olduğunu ifade etti.Yunan gazetesi Kathimerini ise Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranlarını vererek 'Ülkede seçime katılma oranı rekor seviyede bir rakama ulaştı: Yüzde 87' dedi.İsveç gazetesi Aftonbaldet ise Başkan Erdoğan'ın balkon konuşması yaptığını dile getirdi. Gazete, AK Parti seçmeninin mutluluğuna da vurgu yaptı.Haftalardır AK Parti ve Erdoğan karşıtı söylemleriyle ortalığı yangın yerine çeviren The Economist'ten ise efsane bir geri vites geldi.İngiliz gazetesi BBC ise Türkiye'de gecenin gergin geçtiğini ifade etti ve 'Erdoğan'ın üstünlüğü var gibi görünüyor' sözlerine yer verdi.