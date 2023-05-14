CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,89
MUHARREM İNCE
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,39
SİNAN OĞAN
%5,24
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
|MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
|SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 17.915.539
%36,56
|263
|CHP 12.550.871
%25,61
|165
|MHP 5.159.572
%10,53
|52
|İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
|45
|YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
|60
|Y.REFAH 1.424.509
%2,91
|5
|ZAFER 928.914
%1,9
|0
|TİP 666.684
%1,36
|0
|BBP 511.021
%1,04
|0
|MEMLEKET 430.826
%0,88
|0
|AP 82.464
%0,17
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
|320
|MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
|210
|ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
|60
|İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
|0
Cumhurbaşkanı Kısıklı'daki evinden ayrıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar Kısıklı'daki evinden ayrıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ilgi gösteriyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılıyor. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı'na sevgi gösterisinde bulunuyor.
'OY SAYIMI SÜRERKEN SONUÇ AÇIKLAMAK MİLLİ İRADENİN GASPIDIR'
Erdoğan, oy sayımı devam ederken sosyal medyadan açıklama yaptı. Erdoğan, 'Oy sayımı da halen sürerken, alelacele sonuçlar açıklamaya kalkmak, milli iradenin gaspı anlamını taşır' ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
'14 Mayıs seçimlerinin uhulet ve suhulet ile büyük bir demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmesi, Türkiye'mizin sahip olduğu demokratik olgunluğun ifadesidir.
Seçim böylesine olumlu ve demokratik atmosferde geçmişken, oy sayımı da halen sürerken, alelacele sonuçlar açıklamaya kalkmak, milli iradenin gaspı anlamını taşır.
Milletimizin teveccühünün devam eden oy sayımına yansıyor olmasından memnuniyet duyuyoruz.
Tüm dava ve yol arkadaşlarımdan, sonuçlar resmi olarak neticelenene kadar, her ne olursa olsun sandıkların başından ayrılmamalarını rica ediyorum.
Demokrasi adına oy veren ve seçim çalışmalarında yer alan tüm vatandaşlarımı tebrik ediyor, her birine ayrı ayrı şükranlarımı ifade ediyorum.'
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