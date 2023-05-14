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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%49,89

26.071.039 oy

MUHARREM İNCE

%0,47

247.516 oy

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%44,39

23.195.947 oy

SİNAN OĞAN

%5,24

2.739.596 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
AK PARTİ 17.915.539
%36,56
263
CHP 12.550.871
%25,61
165
MHP 5.159.572
%10,53
52
İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
45
YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
60
Y.REFAH 1.424.509
%2,91
5
ZAFER 928.914
%1,9
0
TİP 666.684
%1,36
0
BBP 511.021
%1,04
0
MEMLEKET 430.826
%0,88
0
AP 82.464
%0,17
0
BAĞIMSIZ 0
%0
0
CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
320
MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
210
ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
0
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
60
İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
0

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en çok oy aldığı beş il belli oldu

14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başında gitti. Seçim sonuçları ilan edildiğinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan veya Millet İttifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olacak. Sonuçlar açıklanmaya başladı. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın en çok oy aldığı ilk beş il ise merak konusu oldu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en çok oy aldığı ilk beş şehir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en çok oy aldığı beş il belli oldu
Ekleme: 14.05.2023 - 23:52 Güncelleme: 15.05.2023 - 00:10 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en çok oy aldığı beş il belli oldu
Türkiye, 81 il, 922 ilçede sandığa koştu. 14 Mayıs seçim sonuçları ve oy oranları açıklanmaya başladı. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarıştı. Yine 14 Mayıs Genel Seçimleri için 26 parti kozlarını paylaştı. 13 parti ittifak çatısı altında seçime girerken, 13 parti seçime tek katıldı. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın en çok oy aldığı ilk beş il ise merak konusu oldu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en çok oy aldığı ilk beş şehir...

Bayburt: %78,86
Gümüşhane: %74,51
Rize: %72,99
Yozgat: %72,67
Çankırı: %72,10
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