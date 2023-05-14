CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,89
MUHARREM İNCE
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,39
SİNAN OĞAN
%5,24
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
|MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
|SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 17.915.539
%36,56
|263
|CHP 12.550.871
%25,61
|165
|MHP 5.159.572
%10,53
|52
|İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
|45
|YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
|60
|Y.REFAH 1.424.509
%2,91
|5
|ZAFER 928.914
%1,9
|0
|TİP 666.684
%1,36
|0
|BBP 511.021
%1,04
|0
|MEMLEKET 430.826
%0,88
|0
|AP 82.464
%0,17
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
|320
|MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
|210
|ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
|60
|İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
|0
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en çok oy aldığı beş il belli oldu
14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başında gitti. Seçim sonuçları ilan edildiğinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan veya Millet İttifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olacak. Sonuçlar açıklanmaya başladı. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın en çok oy aldığı ilk beş il ise merak konusu oldu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en çok oy aldığı ilk beş şehir...
Türkiye, 81 il, 922 ilçede sandığa koştu. 14 Mayıs seçim sonuçları ve oy oranları açıklanmaya başladı. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarıştı. Yine 14 Mayıs Genel Seçimleri için 26 parti kozlarını paylaştı. 13 parti ittifak çatısı altında seçime girerken, 13 parti seçime tek katıldı. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın en çok oy aldığı ilk beş il ise merak konusu oldu.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en çok oy aldığı ilk beş şehir...
Bayburt: %78,86
Gümüşhane: %74,51
Rize: %72,99
Yozgat: %72,67
Çankırı: %72,10
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