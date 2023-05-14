Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en çok oy aldığı beş il belli oldu

14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başında gitti. Seçim sonuçları ilan edildiğinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan veya Millet İttifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olacak. Sonuçlar açıklanmaya başladı. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın en çok oy aldığı ilk beş il ise merak konusu oldu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en çok oy aldığı ilk beş şehir...