CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,53
MUHARREM İNCE
%0,43
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,81
SİNAN OĞAN
%5,23
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.377.160
%49,53
|MUHARREM İNCE
231.182
%0,43
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.860.371
%44,81
|SİNAN OĞAN
2.783.029
%5,23
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.708.748
%36,19
|265
|CHP 13.481.719
%26,08
|166
|MHP 5.295.046
%10,24
|50
|İYİ PARTİ 5.179.511
%10,02
|43
|YEŞİL SOL 4.480.373
%8,67
|61
|Y.REFAH 1.482.077
%2,87
|5
|ZAFER 1.089.400
%2,11
|0
|TİP 771.643
%1,49
|0
|BBP 525.690
%1,02
|0
|MEMLEKET 480.689
%0,93
|0
|AP 56.476
%0,11
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.011.561
%50,32
|320
|MİLLET İTTİFAKI 18.661.230
%36,1
|209
|ATA İTTİFAKI 1.145.876
%2,22
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.252.016
%10,16
|61
|İTTİFAK HARİCİ 480.689
%0,93
|0
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda mutsuzluk hakim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşması yaptığı sırada CHP İstanbul İl Başkanlığı binasından yansıyan fotoğraflarda yüzlerin düştüğü görüldü.
Tüm Türkiye, bugün sandık başındaydı.
Milyonlarca seçmen, sabahın erken saatlerinden itibaren oyunu kullanmaya başladı.
Sandıklar 17.00'de kapandı, oy sayımı başladı.
Sandıkların büyük bir çoğunluğu açıldı.
Erdoğan önde: İlk turda bitme ihtimali yüksek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyük bir oy oranı ile en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na fark attı.
Resmi olmayan sonuçlara Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi önde götürürken, seçimin ilk turda bitme ihtimali oldukça yüksek.
Erdoğan'ın balkon konuşması yaptığı sırada yüzler düştü
Hal böyle olunca Millet İttifakı'nda yüzler düştü.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan sosyal medyaya yansıyan fotoğraflarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşması yaptığı anlar görüldü.
Mutsuzlukları gözlerinden okundu
Ortaya çıkan karelerde CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda seçimi takip edenlerin mutsuzlukları hallerine yansıdı.
Yüzlerin gülmediği CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında sonuçlar resmileşene kadar çalışmaların devam edeceği de gelen bilgiler arasında.
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