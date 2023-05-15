CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda mutsuzluk hakim

Tüm Türkiye, bugün sandık başındaydı.Milyonlarca seçmen, sabahın erken saatlerinden itibaren oyunu kullanmaya başladı.Sandıklar 17.00'de kapandı, oy sayımı başladı.Sandıkların büyük bir çoğunluğu açıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyük bir oy oranı ile en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na fark attı.Resmi olmayan sonuçlara Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi önde götürürken, seçimin ilk turda bitme ihtimali oldukça yüksek.Hal böyle olunca Millet İttifakı'nda yüzler düştü.CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan sosyal medyaya yansıyan fotoğraflarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşması yaptığı anlar görüldü.Ortaya çıkan karelerde CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda seçimi takip edenlerin mutsuzlukları hallerine yansıdı.Yüzlerin gülmediği CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında sonuçlar resmileşene kadar çalışmaların devam edeceği de gelen bilgiler arasında.