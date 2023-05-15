CHP'den 'Yalan olduğunu bile bile kazandık dedik' itirafı

Türkiye dün tarihi sandıkta kararını verdi..Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. Heyecanlı ve hareketli geçen seçim süreci, dün akşam saatlerinde yasakların kalkmasıyla sosyal medyaya ve sahaya tekrardan yansıdı. Seçim sürecinde yapılan provokatif paylaşımlar, sandıkların kapanmasından itibaren tekrardan ortaya çıktı.Bunların başında da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geldi.Anadolu Ajansı'nın açıkladığı verilere göre ilerleyen seçim tüm yurtta takip edilirken, Yavaş ve İmamoğlu kameraların karşısında sık sık açıklama yaptı. İlk sözü alan Ekrem İmamoğlu, Anadolu Ajansı'nın verilerine güvenmediklerini öne sürdü. Yavaş, ellerindeki verilere göre sandıkların yüzde 25,87'sinin açıldığını ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışı önde götürdüğünü öne sürdü.Sık sık kazandık vaatleri veren iki Belediye Başkanı, ıslak imza beklediklerini vurguladı.Bunun ardından CHP'nin eski Milletvekili Eren Erdem, sosyal medya hesabından açıklamalar yapmaya başladı. CHP kanadının bilerek yalan söylediğini itiraf etti.Bir vatandaşın, 'Eren Bey, samimiyetle sormak istiyorum. Anka ve AA verileri yüzde 90'a ulaşmışken, bizdeki ıslak imzalı tutanaklara göre… diye başlayan açıklamalarınız nedendi? Kaç seçimdir finalde AA ve Anka ile örtüşeceğini biliyordunuz. Neden bu halkın enerjisi yanlış yere yönlendiriliyor? Üzgünüz' ifadelerinin ardından cevap geldi.Erdem risk gördüklerini söyleyerek yalanı şu sözlerle itiraf etti:Yüzde 60'la başlayan AA'nın yaratacağı etki, akabinde oldubittiye getirilecek balkon konuşması… Sandık başındaki moral düşüşü… Bu riskler sebebiyle, elimizdeki sistem verilerini paylaştık. Bu işin oldubittiye gelmesini engelledik…Açılan sandık: 97.468Kılıçdaroğlu; %49.16 - 14.163.370 oyErdoğan; %44.88 - 12.939.053 oyOğan; %5.55 - 1.599.534 oyİnce; %0.41 - 117.156 oySandıklardan ayrılmayın.Sakin olun.Resmî sistemdeki bu bilgiler açık.Açılan sandık: 103.200Kılıçdaroğlu; %49.10 - 15.054.887 oyErdoğan; %44.95 - 13.783.003 oyOğan; %5.55 - 1.700.945 oyİnce; %0.40 - 124.006 oySakin olun. Lütfen manipülasyonlara dikkat etmeyin.Sandıkları bırakmayın.Durum buAçılan sandık: 103.200Kılıçdaroğlu; %49.10 - 15.054.887 oyErdoğan; %44.95 - 13.783.003 oyOğan; %5.55 - 1.700.945 oyİnce; %0.40 - 124.006 oySakin olun. Lütfen manipülasyonlara dikkat etmeyin.Sandıkları bırakmayın.Durum buHalde en güçlü olduğumuz sandıkları giremedik çünkü itirazları var.Olay şu…Sizi yoracaklar.Umudunuzu kaybettirecekler.Sakın ha sakın!Sandık bırakmak yok!Oyları koruyoruz.Sabaha kadar sabredin…Bırakın, mevcut oylar girsin.Yok öyle kaybettik falan diye mesajlar!14 Günümüz var…Kazanacağız.Hala tutanaklarla boğuşuyoruz.Eksiği, gediği, dahili ve harici algı çalışmalarını seçimden sonra konuşuruz.Şimdi konuşacağımız tek şey; 14 gün sonrasıdır.Tüm sandık emekçilerimizi yürekten kutluyorum.