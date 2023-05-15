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Beyaz Gazete
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CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%49,53

26.377.160 oy

MUHARREM İNCE

%0,43

231.182 oy

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%44,81

23.860.371 oy

SİNAN OĞAN

%5,23

2.783.029 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.377.160
%49,53
MUHARREM İNCE
231.182
%0,43
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.860.371
%44,81
SİNAN OĞAN
2.783.029
%5,23
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
AK PARTİ 18.708.748
%36,19
265
CHP 13.481.719
%26,08
166
MHP 5.295.046
%10,24
50
İYİ PARTİ 5.179.511
%10,02
43
YEŞİL SOL 4.480.373
%8,67
61
Y.REFAH 1.482.077
%2,87
5
ZAFER 1.089.400
%2,11
0
TİP 771.643
%1,49
0
BBP 525.690
%1,02
0
MEMLEKET 480.689
%0,93
0
AP 56.476
%0,11
0
BAĞIMSIZ 0
%0
0
CUMHUR İTTİFAKI 26.011.561
%50,32
320
MİLLET İTTİFAKI 18.661.230
%36,1
209
ATA İTTİFAKI 1.145.876
%2,22
0
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.252.016
%10,16
61
İTTİFAK HARİCİ 480.689
%0,93
0

CHP'den 'Yalan olduğunu bile bile kazandık dedik' itirafı

14 Mayıs seçimlerinin sonuçların ıslak imza beklediklerini ifade ederek vatandaşları uyaran Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yayınlarının ardından CHP, yalan beyanları itiraf etti.

CHP'den 'Yalan olduğunu bile bile kazandık dedik' itirafı
Ekleme: 15.05.2023 - 12:28 Güncelleme: 15.05.2023 - 12:30 / Editör: Ozge Selin
CHP'den 'Yalan olduğunu bile bile kazandık dedik' itirafı
Türkiye dün tarihi sandıkta kararını verdi..

Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. Heyecanlı ve hareketli geçen seçim süreci, dün akşam saatlerinde yasakların kalkmasıyla sosyal medyaya ve sahaya tekrardan yansıdı. Seçim sürecinde yapılan provokatif paylaşımlar, sandıkların kapanmasından itibaren tekrardan ortaya çıktı.

İmamoğlu ve Mansur'dan kazandık vaatleri

Bunların başında da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geldi.

Anadolu Ajansı'nın açıkladığı verilere göre ilerleyen seçim tüm yurtta takip edilirken, Yavaş ve İmamoğlu kameraların karşısında sık sık açıklama yaptı. İlk sözü alan Ekrem İmamoğlu, Anadolu Ajansı'nın verilerine güvenmediklerini öne sürdü. Yavaş, ellerindeki verilere göre sandıkların yüzde 25,87'sinin açıldığını ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışı önde götürdüğünü öne sürdü.

Sık sık kazandık vaatleri veren iki Belediye Başkanı, ıslak imza beklediklerini vurguladı.

Kazandık paylaşımlarının yalan olduğunu itiraf etti

Bunun ardından CHP'nin eski Milletvekili Eren Erdem, sosyal medya hesabından açıklamalar yapmaya başladı. CHP kanadının bilerek yalan söylediğini itiraf etti.

Bir vatandaşın, 'Eren Bey, samimiyetle sormak istiyorum. Anka ve AA verileri yüzde 90'a ulaşmışken, bizdeki ıslak imzalı tutanaklara göre… diye başlayan açıklamalarınız nedendi? Kaç seçimdir finalde AA ve Anka ile örtüşeceğini biliyordunuz. Neden bu halkın enerjisi yanlış yere yönlendiriliyor? Üzgünüz' ifadelerinin ardından cevap geldi.

'Riskler sebebiyle, elimizdeki sistem verilerini paylaştık'

Erdem risk gördüklerini söyleyerek yalanı şu sözlerle itiraf etti:

Yüzde 60'la başlayan AA'nın yaratacağı etki, akabinde oldubittiye getirilecek balkon konuşması… Sandık başındaki moral düşüşü… Bu riskler sebebiyle, elimizdeki sistem verilerini paylaştık. Bu işin oldubittiye gelmesini engelledik…

Erdem tweet'lerinde şu ifadelere yer verdi:

TÜRKİYE'DEKİ TÜM OKULLARDAN GELEN TOPLAM TUTANAKLARI YAZIYORUM…

Açılan sandık: 97.468

Kılıçdaroğlu; %49.16 - 14.163.370 oy
Erdoğan; %44.88 - 12.939.053 oy
Oğan; %5.55 - 1.599.534 oy
İnce; %0.41 - 117.156 oy

Sandıklardan ayrılmayın.

Sakin olun.

Resmî sistemdeki bu bilgiler açık.

TÜM OKULLARDAN GELEN TUTANAKLARLA OLUŞAN TABLO;

Açılan sandık: 103.200

Kılıçdaroğlu; %49.10 - 15.054.887 oy
Erdoğan; %44.95 - 13.783.003 oy
Oğan; %5.55 - 1.700.945 oy
İnce; %0.40 - 124.006 oy

Sakin olun. Lütfen manipülasyonlara dikkat etmeyin.
Sandıkları bırakmayın.
Durum bu

TÜM OKULLARDAN GELEN TUTANAKLARLA OLUŞAN TABLO;

Açılan sandık: 103.200

Kılıçdaroğlu; %49.10 - 15.054.887 oy
Erdoğan; %44.95 - 13.783.003 oy
Oğan; %5.55 - 1.700.945 oy
İnce; %0.40 - 124.006 oy

Sakin olun. Lütfen manipülasyonlara dikkat etmeyin.
Sandıkları bırakmayın.
Durum bu

Halde en güçlü olduğumuz sandıkları giremedik çünkü itirazları var.
Olay şu…
Sizi yoracaklar.
Umudunuzu kaybettirecekler.
Sakın ha sakın!
Sandık bırakmak yok!
Oyları koruyoruz.
Sabaha kadar sabredin…
Bırakın, mevcut oylar girsin.

Yok öyle kaybettik falan diye mesajlar!
14 Günümüz var…
Kazanacağız.
Hala tutanaklarla boğuşuyoruz.
Eksiği, gediği, dahili ve harici algı çalışmalarını seçimden sonra konuşuruz.
Şimdi konuşacağımız tek şey; 14 gün sonrasıdır.
Tüm sandık emekçilerimizi yürekten kutluyorum.
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