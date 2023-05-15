Berna Laçin'den seçim sonrası açıklama: Halklar müstehak oldukları şekilde yönetilir

Türkiye dün, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitti. Yayın yasaklarının kalkmasının ardından da sonuçlar açıklandı. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimi önde tamamladı.Millet İttifakı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçisi Berna Laçin ise bu sonuçların ardından tepki çeken açıklamalar yaptı. Sonuçları kabul etmeyen Berna Laçin, sosyal medya üzerinden paylaştığı tweet ile şoke etti.Sosyal medya üzerinden siyaset yapan ve söylemleri ile birçok kişinin de tepkisini çeken Berna Laçin, seçim gecesini de boş geçmedi.Twitter üzerinden açıklama yapan Laçin, 'Halklar müstehak oldukları şekilde yönetilir demişler , Allah müstehakımızı versin …' dedi.