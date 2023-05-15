CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,53
MUHARREM İNCE
%0,43
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,81
SİNAN OĞAN
%5,23
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.377.160
%49,53
|MUHARREM İNCE
231.182
%0,43
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.860.371
%44,81
|SİNAN OĞAN
2.783.029
%5,23
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.708.748
%36,19
|265
|CHP 13.481.719
%26,08
|166
|MHP 5.295.046
%10,24
|50
|İYİ PARTİ 5.179.511
%10,02
|43
|YEŞİL SOL 4.480.373
%8,67
|61
|Y.REFAH 1.482.077
%2,87
|5
|ZAFER 1.089.400
%2,11
|0
|TİP 771.643
%1,49
|0
|BBP 525.690
%1,02
|0
|MEMLEKET 480.689
%0,93
|0
|AP 56.476
%0,11
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.011.561
%50,32
|320
|MİLLET İTTİFAKI 18.661.230
%36,1
|209
|ATA İTTİFAKI 1.145.876
%2,22
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.252.016
%10,16
|61
|İTTİFAK HARİCİ 480.689
%0,93
|0
Berna Laçin'den seçim sonrası açıklama: Halklar müstehak oldukları şekilde yönetilir
Seçim sonucunun ardından Twitter üzerinden açıklama yapan Berna Laçin, "Halklar müstehak oldukları şekilde yönetilir demişler , Allah müstehakımızı versin..." ifadelerini kullandı.
Türkiye dün, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitti. Yayın yasaklarının kalkmasının ardından da sonuçlar açıklandı. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimi önde tamamladı.
Millet İttifakı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçisi Berna Laçin ise bu sonuçların ardından tepki çeken açıklamalar yaptı. Sonuçları kabul etmeyen Berna Laçin, sosyal medya üzerinden paylaştığı tweet ile şoke etti.
Berna Laçin'den şaşırtan açıklama
Sosyal medya üzerinden siyaset yapan ve söylemleri ile birçok kişinin de tepkisini çeken Berna Laçin, seçim gecesini de boş geçmedi.
Twitter üzerinden açıklama yapan Laçin, 'Halklar müstehak oldukları şekilde yönetilir demişler , Allah müstehakımızı versin …' dedi.
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