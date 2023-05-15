Başkan Erdoğan MYK’yı topladı! İkinci turda yol haritası nasıl olacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçim değerlendirmesi için Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) topladı. Toplantıda il il ve bölge bölge seçim sonuçlarının masaya yatırılması bekleniyor. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ, aktardı.GÜNDEM BAŞLIKLARI SREÇİM SONUÇLARI OLACAK?Altuğ, şu ifadeleri kullandı:"Başkan Erdoğan'ın güne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı ve bugün resmi programı açıklanmamıştı. Geçtiğimiz dakikalarda da aslında önceki seçimlere bakacak olursak gelenek bozulmadı. Seçimin hemen sonrasında Erdoğan MYK'yı topladı. AK Parti MYK Toplantısı'na başkanlık ediyor. Tabii gündem başlıkları seçim sonuçları olacak.HANGİ İLLERE GİDİLECEK, MİTİNG YAPILACAK MI?Kurmaylarıyla yapacağı ilk değerlendirme toplantısı olacak. Seçim sonuçları masaya yatırılacak. Bundan sonra hangi adımlar masaya yatırılacak? 14 günlük bir yol haritası var. Hangi illere gidecek, miting yapacak mı? Bunlar elbette belirlenecek konu başlıkları arasında yer alıyor. İl il bölge bölge bir değerlendirme yapılacak. Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da bugün bir toplantı yapmıştı Seçim İşleri Başkanlığı'nda…MYK'da da detaylı bir sunum yapılmasını bekliyoruz. Bölge bölge il il seçim sonuçları mercek altına alınacak. Örneğin oy kaybı nerede yaşandı? Tüm bunlar masaya yatırılacak."