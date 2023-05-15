CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,89
MUHARREM İNCE
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,39
SİNAN OĞAN
%5,24
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
|MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
|SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 17.915.539
%36,56
|263
|CHP 12.550.871
%25,61
|165
|MHP 5.159.572
%10,53
|52
|İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
|45
|YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
|60
|Y.REFAH 1.424.509
%2,91
|5
|ZAFER 928.914
%1,9
|0
|TİP 666.684
%1,36
|0
|BBP 511.021
%1,04
|0
|MEMLEKET 430.826
%0,88
|0
|AP 82.464
%0,17
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
|320
|MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
|210
|ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
|60
|İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
|0
Başkan Erdoğan Ankara'ya hareket etti! Kısıklı'da vatandaşlardan yoğun ilgi...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Ankara'ya hareket etti. Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na gitmeden önce Kısıklı'daki konutunun önünde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrıldıktan sonra Atatürk Havalimanı'na geldi. Erdoğan, Ankara'ya hareket etti.
KISIKLI'DA VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ
Öte yandan Başkan Erdoğan, Kısıklı'daki konutunun önünde toplanan vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı.
Erdoğan, kalabalığın arasında yürüyerek makam aracına geçti. Erdoğan, daha sonra konuttan ayrıldı.
KISIKLI'DA VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ
Öte yandan Başkan Erdoğan, Kısıklı'daki konutunun önünde toplanan vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı.
Erdoğan, kalabalığın arasında yürüyerek makam aracına geçti. Erdoğan, daha sonra konuttan ayrıldı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI