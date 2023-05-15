Başkan Erdoğan Ankara'ya hareket etti! Kısıklı'da vatandaşlardan yoğun ilgi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Ankara'ya hareket etti. Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na gitmeden önce Kısıklı'daki konutunun önünde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrıldıktan sonra Atatürk Havalimanı'na geldi. Erdoğan, Ankara'ya hareket etti.



KISIKLI'DA VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ



Öte yandan Başkan Erdoğan, Kısıklı'daki konutunun önünde toplanan vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı.



Erdoğan, kalabalığın arasında yürüyerek makam aracına geçti. Erdoğan, daha sonra konuttan ayrıldı.