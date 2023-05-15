Arızalanan İETT otobüsü Vatan Caddesi'ni kilitledi: Yolcular isyan etti

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sorumsuzluğu nedeniyle her gün arıza yapan İETT araçlarına bir yenisi daha eklendi. Megakentin en işlek caddelerinden Vatan Caddesi'nde bir İETT otobüsünün arıza yapması nedeniyle trafik adeta kilitlendi. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, arıza yapan otobüste bulunan yolcular da duruma tepki gösterdi.

İstanbulluların arızalanan İETT otobüsü çilesi bitmiyor.CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vurdumduymazlığı sebebiyle sürekli arıza yapan İETT araçlarına bir yenisi daha eklendi.Fatih ilçesinde bulunan Vatan Caddesi'nde bir İETT otobüsü arıza yaptı. İstanbul'un en işlek caddeleri arasında yer alan Vatan Caddesi'nde trafik, yaşanan arıza nedeniyle durma noktasına geldi.Otobüste bulunan yolcular ise aracın arıza yapmasından dolayı duruma tepki gösterdi.