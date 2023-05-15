CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Arızalanan İETT otobüsü Vatan Caddesi'ni kilitledi: Yolcular isyan etti
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sorumsuzluğu nedeniyle her gün arıza yapan İETT araçlarına bir yenisi daha eklendi. Megakentin en işlek caddelerinden Vatan Caddesi'nde bir İETT otobüsünün arıza yapması nedeniyle trafik adeta kilitlendi. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, arıza yapan otobüste bulunan yolcular da duruma tepki gösterdi.
İstanbulluların arızalanan İETT otobüsü çilesi bitmiyor.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vurdumduymazlığı sebebiyle sürekli arıza yapan İETT araçlarına bir yenisi daha eklendi.
Fatih ilçesinde bulunan Vatan Caddesi'nde bir İETT otobüsü arıza yaptı. İstanbul'un en işlek caddeleri arasında yer alan Vatan Caddesi'nde trafik, yaşanan arıza nedeniyle durma noktasına geldi.
Otobüste bulunan yolcular ise aracın arıza yapmasından dolayı duruma tepki gösterdi.
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