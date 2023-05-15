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RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%49,45

26.014.774 oy

MUHARREM İNCE

%0,41

217.783 oy

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%44,86

23.601.196 oy

SİNAN OĞAN

%5,27

2.772.174 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
AK PARTİ 18.830.292
%36,15
270
CHP 13.579.309
%26,07
169
MHP 5.327.385
%10,23
51
İYİ PARTİ 5.210.626
%10
44
YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
61
Y.REFAH 1.488.868
%2,86
5
ZAFER 1.169.133
%2,24
0
TİP 771.460
%1,48
0
BBP 505.638
%0,97
0
MEMLEKET 484.563
%0,93
0
AP 48.719
%0,09
0
BAĞIMSIZ 0
%0
0
CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
326
MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
213
ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
0
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
61
İTTİFAK HARİCİ 484.563
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0

Arızalanan İETT otobüsü Vatan Caddesi'ni kilitledi: Yolcular isyan etti

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sorumsuzluğu nedeniyle her gün arıza yapan İETT araçlarına bir yenisi daha eklendi. Megakentin en işlek caddelerinden Vatan Caddesi'nde bir İETT otobüsünün arıza yapması nedeniyle trafik adeta kilitlendi. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, arıza yapan otobüste bulunan yolcular da duruma tepki gösterdi.

Arızalanan İETT otobüsü Vatan Caddesi'ni kilitledi: Yolcular isyan etti
Ekleme: 15.05.2023 - 20:50 Güncelleme: 15.05.2023 - 21:06 / Editör: Ozge Selin
Arızalanan İETT otobüsü Vatan Caddesi'ni kilitledi: Yolcular isyan etti
İstanbulluların arızalanan İETT otobüsü çilesi bitmiyor.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vurdumduymazlığı sebebiyle sürekli arıza yapan İETT araçlarına bir yenisi daha eklendi.

Arızalanan İETT otobüsü Vatan Caddesi'ni kilitledi: Yolcular isyan etti

Fatih ilçesinde bulunan Vatan Caddesi'nde bir İETT otobüsü arıza yaptı. İstanbul'un en işlek caddeleri arasında yer alan Vatan Caddesi'nde trafik, yaşanan arıza nedeniyle durma noktasına geldi.

Arızalanan İETT otobüsü Vatan Caddesi'ni kilitledi: Yolcular isyan etti

Otobüste bulunan yolcular ise aracın arıza yapmasından dolayı duruma tepki gösterdi.

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