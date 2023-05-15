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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%49,89

26.071.039 oy

MUHARREM İNCE

%0,47

247.516 oy

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%44,39

23.195.947 oy

SİNAN OĞAN

%5,24

2.739.596 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
AK PARTİ 17.915.539
%36,56
263
CHP 12.550.871
%25,61
165
MHP 5.159.572
%10,53
52
İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
45
YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
60
Y.REFAH 1.424.509
%2,91
5
ZAFER 928.914
%1,9
0
TİP 666.684
%1,36
0
BBP 511.021
%1,04
0
MEMLEKET 430.826
%0,88
0
AP 82.464
%0,17
0
BAĞIMSIZ 0
%0
0
CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
320
MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
210
ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
0
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
60
İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
0

Ankara'da açılan sandık sayısı yüzde 95.57

Ankara’da yaşayan milyonlarca seçmen bugün oy kullanmak için sandık başına gitti. Seçim yasaklarının sona ermesiyle birlikte oy verileri Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili sonuçları olarak ayrı ayrı yayınlanmakta. İşte o sonuçlar...

Ekleme: 15.05.2023 - 01:25 Güncelleme: 15.05.2023 - 01:27 / Editör: Ozge Selin
Ankara'da açılan sandık sayısı yüzde 95.57
İlk sonuçlara göre Ankara'da açılan sandık sayısı yüzde 95.57

İşte saat 23:51 itibarıyla Ankara ili sonuçları:

Recep Tayyip Erdoğan: %46.49

Kemal Kılıçdaroğlu: %46.75

Sinan Oğan: %6.4

Muharrem İnce: %0.36

Milletvekili seçimlerinde ise sandıkların yüzde 90.05'i sayıldı. İttifaklarda ve partilerin oy oranlarındaki son durum şöyle:

CUMHUR İTTİFAKI: %47.12

AK Parti: %32.74
MHP %10.35
YRP %2.75
BBP %1.28

MİLLET İTTİFAKI %43.51

CHP 13 %30.38
İYİ PARTİ %13.12

EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI %3.69

Yeşil Sol %2.79

ATA İTTİFAKI %2.98

Zafer Partisi %2.79
AP %0.19

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2023

14 Mayıs 28. dönem milletvekilliği seçimlerinde başkent Ankara'dan 36 milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görev yapmak üzere seçilecek. YSK cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçlarını gece saat 23.59'a kadar ilan edecek.

12 BİN 251 SANDIK

Ankara'da toplam 12 bin 251 sandıkta oy kullanımı gerçekleşti. Başkent Ankara'da Akyurt, Altındağ, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Sincan ilçeleri bulunuyor.

2018 MİLLETVEKİLİĞİ SEÇİM SONUÇLARI

27. dönem milletvekilliği seçimlerinde partilerin Ankara'dan çıkarttığı vekil sayısı şöyleydi:

AK PARTİ

Ankara 1. Bölge: 4
Ankara 2. Bölge: 6
Ankara 3. Bölge: 5

MHP

Ankara 1. Bölge: 1
Ankara 2. Bölge: 2
Ankara 3. Bölge: 2

HDP

Ankara 1. Bölge: 1
Ankara 2. Bölge: 0
Ankara 3. Bölge: 0

CHP

Ankara 1. Bölge: 5
Ankara 2. Bölge: 2
Ankara 3. Bölge: 3

İYİ PARTİ

Ankara 1. Bölge: 2
Ankara 2. Bölge: 1
Ankara 3. Bölge: 2

ANKARA SEÇİM BÖLGELERİ

Bala

Çankaya

Elmadağ

Evren

Gölbaşı

Haymana

Mamak

Polatlı

Şereflikoçhisar

ANKARA 2. SEÇİM BÖLGESİ İLÇELERİ

Akyurt

Altındağ

Çamlıdere

Çubuk

Güdül

Kahramankazan

Kalecik

Keçiören

Kızılcahamam

Pursaklar

ANKARA 3. SEÇİM BÖLGESİ İLÇELERİ

Ayaş

Beypazarı

Etimesgut

Nallıhan

Sincan

Yenimahalle
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