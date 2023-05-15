CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,89
MUHARREM İNCE
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,39
SİNAN OĞAN
%5,24
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
|MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
|SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 17.915.539
%36,56
|263
|CHP 12.550.871
%25,61
|165
|MHP 5.159.572
%10,53
|52
|İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
|45
|YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
|60
|Y.REFAH 1.424.509
%2,91
|5
|ZAFER 928.914
%1,9
|0
|TİP 666.684
%1,36
|0
|BBP 511.021
%1,04
|0
|MEMLEKET 430.826
%0,88
|0
|AP 82.464
%0,17
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
|320
|MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
|210
|ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
|60
|İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
|0
Ankara'da açılan sandık sayısı yüzde 95.57
Ankara’da yaşayan milyonlarca seçmen bugün oy kullanmak için sandık başına gitti. Seçim yasaklarının sona ermesiyle birlikte oy verileri Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili sonuçları olarak ayrı ayrı yayınlanmakta. İşte o sonuçlar...
İlk sonuçlara göre Ankara'da açılan sandık sayısı yüzde 95.57
İşte saat 23:51 itibarıyla Ankara ili sonuçları:
Recep Tayyip Erdoğan: %46.49
Kemal Kılıçdaroğlu: %46.75
Sinan Oğan: %6.4
Muharrem İnce: %0.36
Milletvekili seçimlerinde ise sandıkların yüzde 90.05'i sayıldı. İttifaklarda ve partilerin oy oranlarındaki son durum şöyle:
CUMHUR İTTİFAKI: %47.12
AK Parti: %32.74
MHP %10.35
YRP %2.75
BBP %1.28
MİLLET İTTİFAKI %43.51
CHP 13 %30.38
İYİ PARTİ %13.12
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI %3.69
Yeşil Sol %2.79
ATA İTTİFAKI %2.98
Zafer Partisi %2.79
AP %0.19
ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2023
14 Mayıs 28. dönem milletvekilliği seçimlerinde başkent Ankara'dan 36 milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görev yapmak üzere seçilecek. YSK cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçlarını gece saat 23.59'a kadar ilan edecek.
12 BİN 251 SANDIK
Ankara'da toplam 12 bin 251 sandıkta oy kullanımı gerçekleşti. Başkent Ankara'da Akyurt, Altındağ, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Sincan ilçeleri bulunuyor.
2018 MİLLETVEKİLİĞİ SEÇİM SONUÇLARI
27. dönem milletvekilliği seçimlerinde partilerin Ankara'dan çıkarttığı vekil sayısı şöyleydi:
AK PARTİ
Ankara 1. Bölge: 4
Ankara 2. Bölge: 6
Ankara 3. Bölge: 5
MHP
Ankara 1. Bölge: 1
Ankara 2. Bölge: 2
Ankara 3. Bölge: 2
HDP
Ankara 1. Bölge: 1
Ankara 2. Bölge: 0
Ankara 3. Bölge: 0
CHP
Ankara 1. Bölge: 5
Ankara 2. Bölge: 2
Ankara 3. Bölge: 3
İYİ PARTİ
Ankara 1. Bölge: 2
Ankara 2. Bölge: 1
Ankara 3. Bölge: 2
ANKARA SEÇİM BÖLGELERİ
Bala
Çankaya
Elmadağ
Evren
Gölbaşı
Haymana
Mamak
Polatlı
Şereflikoçhisar
ANKARA 2. SEÇİM BÖLGESİ İLÇELERİ
Akyurt
Altındağ
Çamlıdere
Çubuk
Güdül
Kahramankazan
Kalecik
Keçiören
Kızılcahamam
Pursaklar
ANKARA 3. SEÇİM BÖLGESİ İLÇELERİ
Ayaş
Beypazarı
Etimesgut
Nallıhan
Sincan
Yenimahalle
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI