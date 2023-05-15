Ankara'da açılan sandık sayısı yüzde 95.57

Ankara’da yaşayan milyonlarca seçmen bugün oy kullanmak için sandık başına gitti. Seçim yasaklarının sona ermesiyle birlikte oy verileri Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili sonuçları olarak ayrı ayrı yayınlanmakta. İşte o sonuçlar...

İlk sonuçlara göre Ankara'da açılan sandık sayısı yüzde 95.57İşte saat 23:51 itibarıyla Ankara ili sonuçları:Milletvekili seçimlerinde ise sandıkların yüzde 90.05'i sayıldı. İttifaklarda ve partilerin oy oranlarındaki son durum şöyle:AK Parti: %32.74MHP %10.35YRP %2.75BBP %1.28CHP 13 %30.38İYİ PARTİ %13.12Yeşil Sol %2.79ATA İTTİFAKI %2.98Zafer Partisi %2.79AP %0.1914 Mayıs 28. dönem milletvekilliği seçimlerinde başkent Ankara'dan 36 milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görev yapmak üzere seçilecek. YSK cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçlarını gece saat 23.59'a kadar ilan edecek.Ankara'da toplam 12 bin 251 sandıkta oy kullanımı gerçekleşti. Başkent Ankara'da Akyurt, Altındağ, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Sincan ilçeleri bulunuyor.27. dönem milletvekilliği seçimlerinde partilerin Ankara'dan çıkarttığı vekil sayısı şöyleydi:Ankara 1. Bölge: 4Ankara 2. Bölge: 6Ankara 3. Bölge: 5Ankara 1. Bölge: 1Ankara 2. Bölge: 2Ankara 3. Bölge: 2Ankara 1. Bölge: 1Ankara 2. Bölge: 0Ankara 3. Bölge: 0Ankara 1. Bölge: 5Ankara 2. Bölge: 2Ankara 3. Bölge: 3Ankara 1. Bölge: 2Ankara 2. Bölge: 1Ankara 3. Bölge: 2BalaÇankayaElmadağEvrenGölbaşıHaymanaMamakPolatlıŞereflikoçhisarAkyurtAltındağÇamlıdereÇubukGüdülKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamPursaklarAyaşBeypazarıEtimesgutNallıhanSincanYenimahalle