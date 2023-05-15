CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,53
MUHARREM İNCE
%0,43
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,81
SİNAN OĞAN
%5,23
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.377.160
%49,53
|MUHARREM İNCE
231.182
%0,43
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.860.371
%44,81
|SİNAN OĞAN
2.783.029
%5,23
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.708.748
%36,19
|265
|CHP 13.481.719
%26,08
|166
|MHP 5.295.046
%10,24
|50
|İYİ PARTİ 5.179.511
%10,02
|43
|YEŞİL SOL 4.480.373
%8,67
|61
|Y.REFAH 1.482.077
%2,87
|5
|ZAFER 1.089.400
%2,11
|0
|TİP 771.643
%1,49
|0
|BBP 525.690
%1,02
|0
|MEMLEKET 480.689
%0,93
|0
|AP 56.476
%0,11
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.011.561
%50,32
|320
|MİLLET İTTİFAKI 18.661.230
%36,1
|209
|ATA İTTİFAKI 1.145.876
%2,22
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.252.016
%10,16
|61
|İTTİFAK HARİCİ 480.689
%0,93
|0
AK Parti ve MHP, Kilis'te birer milletvekilli çıkardı
Kilis'te, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan kesin sonuçlara göre AK Parti ve MHP birer milletvekilliği kazandı.
96 bin 925 seçmene sahip Kilis'te vatandaşlar, 398 sandıkta oy kullandı. İl seçim kurulundan alınan resmi olmayan kesin sonuçlara göre 86 bin 337 seçmenin oy kullandığı kentte 84 bin 73 oy geçerli sayıldı. Yapılan sayımda oyların 33 bin 191'in alan AK Parti ile 22 bin 931'ini alan MHP, birer milletvekili çıkardı. Mevcut milletvekili olan AK Parti adayı Ahmet Salih Dal (52) ile MHP İl Başkanlığı görevinden istifa ederek aday olan Mustafa Demir (53) TBMM'ye girmeye hak kazandı.
2018 yılında yapılan seçimlerde Kilis'in 2 milletvekilliğini de AK Parti'li adaylar kazanmıştı.
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