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Beyaz Gazete
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CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%49,53

26.377.160 oy

MUHARREM İNCE

%0,43

231.182 oy

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%44,81

23.860.371 oy

SİNAN OĞAN

%5,23

2.783.029 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.377.160
%49,53
MUHARREM İNCE
231.182
%0,43
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.860.371
%44,81
SİNAN OĞAN
2.783.029
%5,23
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
AK PARTİ 18.708.748
%36,19
265
CHP 13.481.719
%26,08
166
MHP 5.295.046
%10,24
50
İYİ PARTİ 5.179.511
%10,02
43
YEŞİL SOL 4.480.373
%8,67
61
Y.REFAH 1.482.077
%2,87
5
ZAFER 1.089.400
%2,11
0
TİP 771.643
%1,49
0
BBP 525.690
%1,02
0
MEMLEKET 480.689
%0,93
0
AP 56.476
%0,11
0
BAĞIMSIZ 0
%0
0
CUMHUR İTTİFAKI 26.011.561
%50,32
320
MİLLET İTTİFAKI 18.661.230
%36,1
209
ATA İTTİFAKI 1.145.876
%2,22
0
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.252.016
%10,16
61
İTTİFAK HARİCİ 480.689
%0,93
0

AK Parti ve MHP, Kilis'te birer milletvekilli çıkardı

Kilis'te, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan kesin sonuçlara göre AK Parti ve MHP birer milletvekilliği kazandı.

Ekleme: 15.05.2023 - 12:53 Güncelleme: 15.05.2023 - 12:56 / Editör: Ozge Selin
AK Parti ve MHP, Kilis'te birer milletvekilli çıkardı
96 bin 925 seçmene sahip Kilis'te vatandaşlar, 398 sandıkta oy kullandı. İl seçim kurulundan alınan resmi olmayan kesin sonuçlara göre 86 bin 337 seçmenin oy kullandığı kentte 84 bin 73 oy geçerli sayıldı. Yapılan sayımda oyların 33 bin 191'in alan AK Parti ile 22 bin 931'ini alan MHP, birer milletvekili çıkardı. Mevcut milletvekili olan AK Parti adayı Ahmet Salih Dal (52) ile MHP İl Başkanlığı görevinden istifa ederek aday olan Mustafa Demir (53) TBMM'ye girmeye hak kazandı.

2018 yılında yapılan seçimlerde Kilis'in 2 milletvekilliğini de AK Parti'li adaylar kazanmıştı.
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