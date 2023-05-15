CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
AK Parti MYK sona erdi! Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Ömer Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:
Vatandaşlarımız güçlü şekilde sandık iradesini korudu. Cumhurbaşkanımız ikinci tura kalmasına rağmen seçimi açık ara önde bitirdi. Dünden beri oyların sayılmasıyla bir kampanya ile karşı karşıyayız. Bir CHP klasiği önümüze getirildi. Dün ekranlara çıktılar, AA verileri, partimizdeki verilerin manipülasyon olduğunu ifade ettiler. Konuşurken '13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu' adına konuşuyoruz dediler. Seçim bitmemiş, Cumhurbaşkanının kim olduğunu ilan etmeye çalışıyorlar. Bu yapılan şey milli iradeye yönelik yetki gaspıdır. Bunun neticesinde yanlış yaptık demelerini bekliyorduk, ancak devam ettiler. AA verilerinden, bizim verilerimize kadar her şeye karşı bir dayatma içerisine girdiler. Sonuç olarak dün bir tane manipülasyon yapılmış oldu. O da CHP genel merkezinden, dün herkes elindeki verileri doğru biçimde paylaşmaya çalıştı. Herkes gördü ki manipülasyonun olduğu veri akışı İmamoğlu ve Yavaş'ın ortaya koyanların değerlendirmeleridir. Söylediklerinin tamamı yanlış çıkmıştır. Kendi verilerini dayatma yaklaşımları tamamen çökmesine rağmen bugün yine hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam ediyorlar. Milletimize karşı yalan beyanda bulunmuşlardır, özür borçları vardır.
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