AK Parti MYK sona erdi! Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.Ömer Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:Vatandaşlarımız güçlü şekilde sandık iradesini korudu. Cumhurbaşkanımız ikinci tura kalmasına rağmen seçimi açık ara önde bitirdi. Dünden beri oyların sayılmasıyla bir kampanya ile karşı karşıyayız. Bir CHP klasiği önümüze getirildi. Dün ekranlara çıktılar, AA verileri, partimizdeki verilerin manipülasyon olduğunu ifade ettiler. Konuşurken '13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu' adına konuşuyoruz dediler. Seçim bitmemiş, Cumhurbaşkanının kim olduğunu ilan etmeye çalışıyorlar. Bu yapılan şey milli iradeye yönelik yetki gaspıdır. Bunun neticesinde yanlış yaptık demelerini bekliyorduk, ancak devam ettiler. AA verilerinden, bizim verilerimize kadar her şeye karşı bir dayatma içerisine girdiler. Sonuç olarak dün bir tane manipülasyon yapılmış oldu. O da CHP genel merkezinden, dün herkes elindeki verileri doğru biçimde paylaşmaya çalıştı. Herkes gördü ki manipülasyonun olduğu veri akışı İmamoğlu ve Yavaş'ın ortaya koyanların değerlendirmeleridir. Söylediklerinin tamamı yanlış çıkmıştır. Kendi verilerini dayatma yaklaşımları tamamen çökmesine rağmen bugün yine hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam ediyorlar. Milletimize karşı yalan beyanda bulunmuşlardır, özür borçları vardır.