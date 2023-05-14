CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,89
MUHARREM İNCE
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,39
SİNAN OĞAN
%5,24
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
|MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
|SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 17.915.539
%36,56
|263
|CHP 12.550.871
%25,61
|165
|MHP 5.159.572
%10,53
|52
|İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
|45
|YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
|60
|Y.REFAH 1.424.509
%2,91
|5
|ZAFER 928.914
%1,9
|0
|TİP 666.684
%1,36
|0
|BBP 511.021
%1,04
|0
|MEMLEKET 430.826
%0,88
|0
|AP 82.464
%0,17
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
|320
|MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
|210
|ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
|60
|İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
|0
Yurt dışı oylarının sayımına başlandı
Yurt dışında kullanılarak Ankara'ya getirilen 1 milyon 817 bin oyun, sayımına başlandı.
Cumhurbaşkanı ve 28'inci dönem milletvekili genel seçimleri için yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oylar, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Fuar Merkezi'nde koruma altına alındı. Saat 17.00'de oy verme işleminin sona ermesi ile yurt dışı oylarının da sayımına başlandı.
Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ali Uğuz, 'Yurt dışında 72 ülke, 5 bin 114 sandıkta kullanılan oylar daha önce de söylediğim gibi 5 kilitli kapıda muhafaza edildi. Oyları oradan aldık, sandık sayım kurulunun masalarına tek tek yerleştirdik. 1430 sandığa böldük her bir sandık kurulu 3-5 torba sayacak. Mesaimiz uzun, sayım da uzayabilir. Yurt içinde 1 saatte sayılacak sandık, bizde 2 saatte sayılabilir. Biz bunları saydıktan sonra veri giriş merkezine gireceğiz. Daha sonra bu girişlerimiz Yüksek Seçim Kurulu'nun ilgili birimine aktarılacak. Sonuçlar oradan öğrenilecek. Şu an burada 10 binin üzerinde insan mevcut' dedi.
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