Türkiye'de oy verme işlemi sona erdi

Türkiye seçimini yaptı... Bugün milyonlarca kişi sandığa gitti, oyunu verdi.Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 17.00 itibarıyla sona erdi.Sandıklar kapandı, zarflar torbalandı. Çoğu ilde oy sayma işlemine bile geçildi.Seçmenler, Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı'nın kim olacağını merakla beklemeye başladı.