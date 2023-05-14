Siyasilerin sandıklarından oy oranları gelmeye başladı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı.Erdoğan'ın oy kullandığı 3279 numaralı sandıkta sayım tamamlandı. Sandıkta kayıtlı 380 seçmenden 364'ü oy kullandı, 7 oy geçersiz sayılırken, 1 oy da zarfta işaret olduğu için açmadan geçersiz sayıldı.Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandıktan Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan 212 Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 132 oy, Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise 12 oy aldı. Adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ise oy çıkmadı.CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Seçimi için Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı.Kılıçdaroğlu'na, 4221 numaralı sandıktan 229 oy, Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 90 oy, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a 6 oy çıktı. 331 seçmenin oy kullandığı sandıktan 5 oy boş çıkarken, 1 oy geçersiz sayıldı.Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin oy kullandığı sandıktan Kemal Kılıçdaroğlu 1'inci çıktı.Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Seçimi için Ankara'daki Yaşamkent Şener Çakmak Anadolu Lisesi'nde oy kullandı. İnce'nin de oy verdiği 4617 numaralı sandıktan Kemal Kılıçdaroğlu'na 296, Recep Tayyip Erdoğan'a 50, Sinan Oğan'a 12 ve Muharrem İnce'ye ise 3 oy çıktı.ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Seçimi için Çankaya ilçesindeki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde oy kullandı.Oğan'ın da oy verdiği 1276 nolu sandıkta 331 seçmen oy kullandı. Oyların 328'i geçerli, 3'ü geçersiz sayıldı. Sandıktan Kemal Kılıçdaroğlu'na 278, Recep Tayyip Erdoğan'a 36, Sinan Oğan'a 14 oy çıktı.Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Seçimi'nde Mersin'de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin oyunu kullandığı 1294 nolu sandıktaki oy dağılımı şöyle:Recep Tayyip Erdoğan 153Kemal Kılıçdaroğlu 146Sinan Oğan 19Muharrem İnce 1Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Trabzon'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun oy kullandığı 2045 nolu 368 seçmeni bulunan sandıktan 327 oy çıktı.Oylardan 148'i Recep Tayyip Erdoğan'a, 147'si Kemal Kılıçdaroğlu'na, 29 oy Sinan Ogan'a çıktı, 3 oy da geçersiz sayıldı.AK Parti Ordu 1'inci sıra milletvekili adayı da olan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, oyunu kullanmak için Altınordu ilçesindeki Vakıfbank Ortaokulu'ndaki 1396 numaralı sandıkta oyunu kullandı.327 oyun kullanıldığı sandıktan Cumhur İttifakı'nın Adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 196 oy çıktı. Millet İttifakı'nın Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 110 oy çıkarken, Sinan Oğan'a 19 oy çıktı. Muharrem İnce'ye atılan oy ve geçersiz oy bulunmazken, 2 boş oy çıktı.